El presidente argentino publicó ayer un desafiante posteo en sus redes sociales, en el que expresó: “Nada ni nadie va a impedir que derrote a la casta. Y voy a recurrir a todos los recursos posibles, incluyendo el espionaje, para lograrlo”. El mensaje fue visto como una referencia a la situación de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien al poco tiempo de ingresar en la política comenzó a desarrollar un estilo de vida lujoso muy por encima de lo que le permitiría su situación patrimonial. Fuentes de la Casa Rosada relataron que la idea de introducir a Adorni como infiltrado en la casta para operar desde allí fue una idea del propio Milei. “El presidente comprendió que sin información interna jamás iba a poder derrotar a la casta”. Las mismas fuentes adelantaron que Milei no descarta la posibilidad de sacrificarse y ofrecerse él mismo para infiltrarse “en las cloacas de la corrupción política”.

El desconcierto: “Él hablaba pestes de la corrupción. ¿Cómo iba yo a sospechar que también era corrupto?”. Votante de Milei, sorprendido y decepcionado.