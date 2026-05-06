Si bien el llamado a aportar información que pueda contribuir a encontrar a los desaparecidos fue votado por unanimidad, algunos senadores blancos y colorados manifestaron su disconformidad con el texto final. “Estuve buscando en el texto y vi que la palabra pero, que es un vocablo fundamental para entender lo que ocurrió en esa época tan oscura de nuestra historia, aparece muy pocas veces. Creo que con este tipo de visiones sesgadas de la realidad es muy difícil alcanzar la pacificación nacional”, opinó un senador colorado.

Un senador blanco expresó, por su parte, que “si hablamos de que hubo desaparecidos pero no mencionamos a los tupamaros, si hablamos de que los restos deben aparecer pero no decimos que hay viejitos de 80 años en la cárcel, claramente estamos haciendo una narración incompleta de los hechos”.