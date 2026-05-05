La presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, a bordo del portaaviones de la marina estadounidense USS Nimitz generó críticas de la oposición, que cuestionó el ingreso sin autorización del avión que lo llevó hasta la gigantesca embarcación, y también de algunos sectores del oficialismo, en este caso desde una perspectiva antiimperialista. Consultado al respecto, el mandatario dijo sentirse “bastante satisfecho”. “Desde antes de llegar a la presidencia fui muy claro en que mi objetivo es que todos los uruguayos estemos juntos, aunados en pos de objetivos comunes. Y mi visita al portaaviones hizo que una enorme cantidad de compatriotas se pusieran de acuerdo en criticarme. La verdad es que cuando vi que tanto el Partido Nacional y el Partido Colorado como el Partido Comunista y el PIT-CNT hablaban pestes de mi visita, se me puso la piel de gallina”, expresó.

El mandatario aclaró, de todos modos, que el balance “no es todo color de rosas”. “Hubo mucha gente dentro del espectro político que no se sumó a las críticas. La verdad es que me hubiera gustado que me cuestionaran por algo, ya sea violar la Constitución, agacharme ante el imperio o cualquier otra cosa, porque no me gusta cuando siento que hay uruguayos que no están tirando para el mismo lado que el resto. De todas maneras, fueron muy pocos y eso hay que celebrarlo”.