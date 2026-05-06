Si bien el gobierno manejó ya varias opciones para la compra de embarcaciones destinadas al patrullaje de las aguas territoriales uruguayas, por el momento no ha habido novedades concretas. Mientras se sigue analizando la posibilidad de adquirir tres patrulleras oceánicas a Reino Unido o encargarlas a otro astillero español, ayer se confirmó que no se concretará la compra del portaaviones estadounidense USS Nimitz. Tras visitar la embarcación, Orsi declaró que es “un barco realmente muy bueno, de gran tamaño y con equipos de última generación”, aunque “puede ser que sea un poco más grande de lo que estamos buscando”. “Obviamente que queremos tener los mejores barcos posibles y este portaaviones es realmente muy bueno, pero en principio, una inversión de 1.400 millones de dólares es demasiado alta. Ojo, no lo descarto. Tengo que hablar con el ministro [de Economía y Finanzas, Gabriel] Oddone y ver si afinando el lápiz podemos llegar a esa cifra, pero la veo difícil”.

Orsi recordó además que el portaaviones de la marina estadounidense tiene una capacidad de carga de 90 aeronaves, que son más de las que existen en Uruguay, incluyendo aviones civiles, comerciales y militares. “Quizá se le pueda dar algún otro uso a la pista de aterrizaje, como, por ejemplo, instalar un tablado marítimo, que estaría buenísimo, pero hay que ver si se justifica el gasto”.