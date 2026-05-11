Las posturas del gobierno relacionadas con el enfrentamiento geopolítico entre China y Estados Unidos se han convertido en un tema central en materia de política exterior. El presidente Yamandú Orsi ha optado por un perfil dialoguista que busca la equidistancia de cualquier potencia o bloque extranjero, aunque en las últimas horas se conocieron algunas diferencias entre el gobierno uruguayo y el estadounidense. “Por favor, les pido que no envíen más portaaviones. Me ponen en un aprieto. Si se arma otro lío como el que se armó por mi visita al USS Nimitz me va a abandonar la mitad del Frente Amplio”, reza un correo electrónico enviado por el mandatario al embajador de Estados Unidos en Uruguay.

El mandatario, de todos modos, aclaró en su mensaje que, si algún barco de la Armada estadounidense atracase en el puerto de Montevideo, él podría acercarse hasta el muelle y participar en algún acto protocolar que no implique subirse a la embarcación. “Yamandú no quiere quemar ningún puente”, explicaron desde el entorno del presidente.