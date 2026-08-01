Entrevista a Pablo Mieres

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1 de agosto de 2026 - 1 minuto de lectura

¿Qué evaluación hace el Partido Independiente del primer año y medio de este gobierno?

No me gustaría pronunciarme antes de que el colectivo se exprese.

Pero es la pregunta más importante de la entrevista. Tenemos que suspenderla.

No es necesario. Mando un whatsapp y estoy.

...

Listo. Nosotros como partido pensamos que este gobierno ha decidido renunciar a la política como conflicto, dejar todo en manos de un crecimiento económico improbable, arrimarse a las potencias coloniales que destruyen pueblos enteros y tolerar niveles de deterioro social, fragmentación urbana y miseria en hogares con niños. Todo eso con tal de no molestar a los más ricos y poderosos de la sociedad. Lamentable.

¿Y esa sería una línea tan distinta a la del Partido Independiente?

No, por eso. Nos parece lamentable por un tema de apropiación cultural.

¿Cómo ve la interna del Frente Amplio?

Para un presidente no es bueno estar tan solo. Y sé de lo que hablo.

¿Qué busca su partido con la presentación de una demanda civil en contra de la construcción de la represa de OSE en Casupá?

Ganar un lugar en un concejo municipal. Sería histórico.

¿Qué piensa de la posibilidad de que la Coalición Republicana se presente bajo un mismo lema?

Me encantaría, así ya no tengo que hacer la charada de mi candidatura a la presidencia.

¿Le parece que su partido se equivocó al impulsar La Alternativa?

Totalmente. Le erramos fiero a la elección de socios. Lo de Amado es tristísimo. Es imposible respetar a alguien que anda alternando entre izquierda y derecha.

¿Y Esteban Valenti?

Otro error. Claramente no era el anticomunista que pensamos que era. De hecho, seguramente recurrió a tácticas de la KGB para infiltrarse en nuestra coalición. Pero lo peor fue lo de Franzini Batlle. Era obvio que ese apellido no nos iba a traer buena suerte.