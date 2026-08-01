¿Sabías que...

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1 de agosto de 2026 - 1 minuto de lectura

... los uruguayos no hicieron nada para promover la campaña anti Argentina, pero fueron quienes más la disfrutaron?

... Pedro Bordaberry quiere que los represores de la dictadura puedan ser enterrados en el jardín de su casa cuando mueran?

... luego de tres generaciones de educación en el hogar, los seres humanos empiezan a entenderse mejor con los chimpancés?

... los mapas de los piratas ya no marcan la ubicación del tesoro con una X porque Elon Musk se los prohibió por vía judicial?

... el centro, como tendencia política, fue nombrado así porque durante la Revolución francesa los diputados de la Asamblea Nacional que no querían jugársela por nada salían al patio a tirar centros y cabecear?

... si hubiera una hecatombe nuclear, las cucarachas se morirían de aburrimiento?

... en el idioma chino, crisis, oportunidad y sacacorchos son la misma palabra?

... si un pulpo pierde un tentáculo recibe una pensión del BPS?

... Gianni Infantino sueña con poder transmitir los mundiales a toda la galaxia?

... la batidora fue un invento accidental de un ingeniero que quería inventar la licuadora?

... en Uruguay los problemas cardíacos son la principal causa de muerte y la principal fuente de riqueza de los cardiólogos?

... con el dinero que se usó para construir el Partenón se podrían haber hecho 57 academias platónicas?

... cualquier número elevado a la séptima potencia dividido por ese mismo número elevado a la cuarta potencia siempre va a ser un número?