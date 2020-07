Tras comparecer en la comisión de Industria de la Cámara de Diputados, el ex director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), Nicolas Cendoya, dijo que se siente respaldado por el Frente Amplio y “muy tranquilo” con la forma en la que actuó durante los seis años y medio de gestión en el organismo.

“Tengo la posibilidad de mirar a cada persona a los ojos cuando digo las cosas, siempre he sido una persona de diálogo, de mucho apego a lo formal, por lo cual estoy muy tranquilo con todo lo que hice […] Como toda persona pude haberme equivocado, haber tenido errores, pero nunca me alejé del marco normativo”, expresó.

Si bien no negó haber enviado un mensaje para pedir la documentación de la denuncia, producto de una filtración, sostuvo que la acusación por la que se le podría tipificar abuso de funciones está “totalmente sacada de contexto”.

“Para ver las cosas en profundidad hay que ver todo el informe completo, las 61 páginas del informe pericial al que alude esa cuestión. Lo va a ver el fiscal, lo va a valorar como lo valoré yo y se va a llegar a la verdad del caso, que no es la versión que se ha brindado por algunos voceros”, agregó.

Cendoya planteó que aún no fue notificado sobre la eventual unificación de la causa que investiga la destrucción de los papeles de la Ursec y la que investiga la filtración de la Fiscalía, pero recordó que cuando el fiscal Pérez tomó el caso, planteó que era un tema más apropiado para la Fiscalía especializada.

El ex director de Ursec dijo que tampoco tiene novedades sobre la acusación del fiscal Pérez por el delito de abuso de funciones, dado que no pudo acceder al expediente. “Es un tema que ha despertado interés público y que requiere ser tratado con mucha seriedad y con mucho apego a lo documental y a la verdad”, agregó Cendoya.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Industria de la Cámara Baja, el diputado Sebastián Cal, dijo a la diaria que no está previsto otras convocatorias sobre el tema y subrayó que existen contradicciones entre el testimonio dado el martes por la presidenta de Ursec, Mercedes Aramendía y el que este miércoles dio Cendoya.

“Lo que sí quedó muy claro es que alguien está faltando a la verdad, las versiones son totalmente contradictorias. La presidenta de la Ursec, por un lado, dice que hay documentos que no están digitalizados; el ex director dice que toda la documentación está digitalizada. Claramente algo raro pasó, un ex funcionario entró como pancho por su casa y destruyó información que aún no está claro sobre qué era”, dijo el diputado de Cabildo Abierto.

Cal agregó que las convocatorias fueron realizadas para cumplir con la tarea de estar informado, pero que la comisión no debe inmiscuirse en temas que están en la Justicia.