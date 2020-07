La fiscal de homicidios de 2º Turno Mirta Morales libró una orden de detención contra el hombre que incendió a una persona en situación de calle, en la zona del Mercado del Puerto.

Según informó este miércoles Subrayado y confirmó la diaria, sobre la tarde del miércoles se realizó un allanamiento en la vivienda del sospechoso, que es un vecino de esa zona de la Ciudad Vieja, pero no pudo ser detenido.

Las cámaras de videovigilancia mostraron que sobre las 2.30 de la mañana una persona pasó en bicicleta por la calle Piedras y antes de llegar a la intersección con Pérez Castellano arrojó una botella con combustible, lo que provocó el incendio del sillón sobre el que dormía la víctima.

Los vecinos intentaron apagar el incendio que se propagó por la fachada de un local comercial y todas las pertenencias de Andrés, tal como se lo conocía en la zona. El hombre, de unos 40 años, fue trasladado al Hospital de Clínicas y se encontraba hasta la noche de este miércoles en grave estado en el Centro Nacional de Quemados, con quemaduras en 30% del cuerpo y con respiración artificial.

Esa noche algunos vecinos habían tratado de convencerlo de que fuera a un refugio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), dadas las bajas temperaturas, pero el hombre explicó que tenía que cuidar a Pampero, su perro, y que con él sólo podía ir al refugio de la calle Veracierto y después no tenía manera de volver a la zona del Mercado.

Natalia, una vecina de la zona, dijo a la diaria que había llegado a un acuerdo con él, de que si iba a un refugio ella le cuidaba al perro por la noche, por lo que llamaron al Mides para que lo vinieran a buscar. “Llamamos cerca de las 19.30, les conté la situación, les pasé mis datos y le pregunté al chico que cuándo lo iban a ir a buscar y él me dijo que no sabía si lo iban a ir a buscar, incluso. Que iba a hacer la denuncia y a dejar constancia del llamado, pero que no me podía asegurar que esa noche o en el correr de las horas lo iban a ir a buscar. Ya con la denuncia hecha me fui a la veterinaria y le compré una capa a Pampero, porque él estaba preocupado porque el perro tenía frío. Es la foto que anda en la vuelta, en la que él está con un perro”, comentó la vecina, en referencia a una imagen que se viralizó este miércoles en redes sociales. Contó que luego se acostó “contenta” porque habían resuelto la situación, hasta que a las 4.30 le sonó el teléfono: “Me llamó la Policía porque habían encontrado mi número entre las pertenencias de Andrés”.

Fuentes del Mides dijeron a la diaria que se están realizando las averiguaciones del caso para dar con la llamada y saber por qué el hombre no fue trasladado a un refugio. Según explicaron, para poder responder al incremento de denuncias de personas en situación de calle por las bajas temperaturas aumentaron la cantidad de móviles y las personas que reciben las denuncias, tercerizando parte del servicio con el call center de Antel. El protocolo indica que quien recibe la llamada debe georeferenciar marcando la zona con un punto rojo, así la ubicación es recibida directamente por los funcionarios que se encuentran en calle, por lo que no debería de haber mayores demoras.