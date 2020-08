El caso ocurrió en la madrugada del jueves, en un ómnibus de la línea 227 que viajaba por la Ruta 1. A la altura del kilómetro 28 subió un hombre y amenazó al conductor con un arma blanca y le exigió el dinero de la recaudación.

Ante la situación un pasajero intentó evitar la rapiña y al ser amenazado por el rapiñero sacó un arma y disparó varias veces sobre el hombre, que bajó del ómnibus e intentó huir, pero cayó muerto a los pocos metros.

La fiscal de Libertad de 2º turno Ana Buffa informó a la diaria que dispuso la libertad del hombre, mientras espera que se procesen más pruebas y planteó medidas cautelares, como la fijación de domicilio y la prohibición de salir del país.

Consultada sobre la posibilidad de que el caso se enmarque en la figura de legítima defensa, que fue ampliada por la Ley de Urgente Consideración, la fiscal señaló que

“es uno de los elementos que está a estudio, para eso es necesario tener todas las pruebas en la mano”.

Buffa aclaró que “el hecho de que no haya sido imputado no quiere decir que no pueda serlo”. “Cuando tengamos toda la investigación completa estaremos en condiciones de tomar una decisión”, agregó.

El hombre declaró este viernes en el juzgado, junto a otros testigos que viajaban en el ómnibus. Según informó Subrayado, durante la audiencia decenas de personas se concentraron en la puerta del juzgado para respaldar al autor de los disparos.