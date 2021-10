No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

En la noche del miércoles una persona privada de libertad fue trasladada por policías a la policlínica de salud que funciona en la Unidad 3 Libertad, para recibir la medicación diaria. Según informó Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), a la diaria, el hombre, que está preso por homicidio, fue ingresado al consultorio y la custodia se retiró.

“Estando en el consultorio bloqueó la puerta y dejó a la médica y dos enfermeros encerrados”, explicó. El hombre “reclamaba hacer llamadas”. Según consignó, como estaba esposado, tomó con las esposas por el cuello a la médica. En ese momento un enfermero se le abalanzó y otra enfermera logró destrancar la puerta para pedir apoyo policial. El hombre, que desordenó y rompió varias cosas dentro del consultorio, fue reducido por la guardia penitenciaria.

La médica resultó con lesiones leves y los funcionarios de salud que participaron de los hechos se retiraron del lugar.

Según Pereira, “fue una desgracia con suerte, pero no queremos depender más de la suerte”. Para la FFSP, “tiene que haber custodia para el personal de salud”. “Nosotros trabajamos y damos atención de salud digna en todos lados, pero no si no tenemos condiciones de seguridad para los compañeros”, señaló.

En este sentido, contó que el miércoles, luego de los hechos, tuvieron contacto con Luis Mendoza, director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Leonardo Cipriani, presidente de la de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y Eduardo Henderson, gerente general de ASSE. “Hablamos con Mendoza, Cipriani y Henderson y acordamos trabajar en un protocolo para que se cumplan las medidas de seguridad para el personal de salud”, indicó Pereira, y agregó que la intención es “exigirle al Ministerio del Interior que haya un guardia policial 24 horas en los centros de salud”. “Que quede pautado que el Ministerio del Interior tiene que disponer protección para los funcionarios y un protocolo claro de actuación” es la intención prioritaria de la FFSP.