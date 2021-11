La asociación civil Ombijam trabaja desde hace años en cárceles, con foco en la Unidad 6 Punta de Rieles y en programas que tienen al yoga como herramienta para la rehabilitación.

Cuando sus actividades fueron interrumpidas por decisión del Ministerio del Interior la organización trabajaba en la construcción de una escuela de educación emocional financiada por privados, que sigue suspendida por tiempo indefinido.

Desde Ombijam señalaron a Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, como el responsable de esa acción. Pamela Martínez, responsable del proyecto, dijo a la diaria que “la pandemia paró la obra en ese momento, pero la decisión de que siga en pausa es” de González. Martínez refirió además situaciones de complejo relacionamiento con el jerarca.

“Quiero que se sepa que no es todo el ministerio”, ya que “principalmente la problemática surge con González”, manifestó Martínez en Radio Carve, al tiempo que comentó acciones del jerarca contra privados de libertad que participaban en la propuesta. Martínez también relató en Carve que Andrés Capretti, asesor del ministro del Interior Luis Alberto Heber, “le pidió disculpas ante la situación que hoy vive Ombijam”.

La semana pasada la organización llevó adelante una manifestación pacífica frente a la Torre Ejecutiva para reclamar por su retorno a las cárceles.

Al no tener respuestas, este lunes emitieron un comunicado en el que informan que “después de intentar en reiteradas ocasiones distintos mecanismos de diálogo que se han visto frustrados”, presentaron una denuncia en el Ministerio del Interior por violencia institucional por parte de González.

Martínez contó que las razones por las que tomar esta decisión fueron expresadas en una entrevista que fue publicada en las redes de Ombijam. “En la primera reunión, en la que no nos conocíamos, dijo literalmente ‘esto no va’”, contó. Agregó que “también bloqueó dos convenios, uno con el Ministerio del Interior y otro con la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado”. Además, señaló que se les “bloqueó” el vínculo con Sembrando, el programa liderado por la esposa del presidente, Luis Lacalle Pou, Lorena Ponce de León; “ya no nos atienden”, sostuvo.

La representante de la organización explicó que “se perjudicó a personas que salieron en defensa de Ombijam”. “Hay una funcionaria que fue removida por dar una opinión positiva del programa. Está en tratamiento psiquiátrico hasta el día de hoy. Sabemos de esta misma situación con otras organizaciones y personas”, aseguró.

Federico González Canavesi, conocido como Kung Fú Ombijam por su vínculo con la organización, señaló sobre el jerarca: “Me mandó decir que si no quería tener problemas dejara solo Kung Fu y quitara Ombijam”. En conversación con la diaria también contó que “muchas veces” intentaron impedir sus salidas de la cárcel “y truncar un proceso que venía muy bien hasta el momento”. Martínez aseguró que “el juez de la causa de Federico está al tanto (de las presiones)”. “El juez les contestó que estaba privado de la libertad, pero no de la expresión”, agregó.

Por otra parte, afirmó: “Nos enteramos por los medios, por González en Teledoce, que estamos sumariados y que tenemos una denuncia penal. Ni siquiera fuimos notificados de la situación”.

La representante de Ombijam indicó que otras personas se ofrecieron a mediar con el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana y comentó que “volvían indignados porque González les cuestionaba por qué trabajaban en Ombijam y conmigo y no con él”.

“Una de las cosas que también me tocó vivir, porque González genera mucho escarnio institucional y ahora público, es que me encerraron en un cuarto con policías y una jerarca me gritó en la cara lo que me dicen ahí: perra”, planteó Martínez.