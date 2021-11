La jueza penal de 33° turno María Noel Tonarelli postergó la audiencia prevista para este jueves ante un pedido realizado por parte de las defensas de los imputados, que accedieron el 10 de noviembre a 45 archivos que no habían sido entregados por la Fiscalía.

En la resolución, a la que accedió la diaria, Tonarelli calificó como “razonable” que las partes tengan tiempo suficiente para hacer “un análisis serio” de las evidencias que la fiscalía puso a disposición de las defensas. Señaló que ese tiempo “no puede ser de pocos días”, dadas las características del proceso y el volumen de los materiales recientemente entregados.

En su decisión, la jueza tomó en cuenta la expresión de la fiscalía, que no se opuso al pedido de prórroga por parte de la defensa de los imputados, aunque señaló que la información que se proporcionó tardíamente no está relacionada con la víctima que declararía el jueves. Sobre ese punto, la fiscalía señaló que cuando los abogados de los imputados solicitaron la postergación de la audiencia aún no conocían el contenido de los archivos a los que no habían accedido, por lo que no podían saber qué nivel de vínculo tenía con la audiencia fijada para el jueves.

La fiscalía también planteó que la víctima estaría a disposición para realizar la declaración anticipada cuando lo disponga la sede, algo que fue considerado por la jueza Tonarelli para fijarla el próximo 9 de febrero, “para que las defensas logren analizar todas las evidencias y comparecer a la declaración en igualdad de armas”.

La última audiencia de declaración anticipada, realizada el 20 de octubre, fue suspendida por la jueza Tonarelli al conocerse la existencia de una declaración de un testigo que no había sido registrada adecuadamente. Tonarelli pidió a la fiscal del caso, entonces Darviña Viera, que realizara un informe sobre el estado de situación de la carpeta de investigación y el acceso que se había brindado a las partes.

Ese informe fue elaborado por la nueva fiscal especializada en Delitos Sexuales Mariana Alfaro, quien informó de la existencia de 45 archivos a los que no habían tenido acceso las defensas ni de las víctimas ni de los imputados.

Entre esos archivos se encontraban actas de incautación, cadena de custodia de objetos incautados y lectura de derechos de varios de los imputados en la causa, 11 declaraciones de testigos y una de una de las víctimas en la sede policial, 18 informes de Policía Científica, delitos informáticos e Interpol, ocho pericias del Instituto Técnico Forense hechas a las víctimas y a los imputados, varios relevamientos fotográficos de conversaciones entre las víctimas y los imputados, un estado de cuenta y un informe sobre lavado de activos y otros oficios remitidos por empresas privadas mencionadas en la investigación.

Tras informar y dar acceso a los archivos, la fiscal Alfaro pidió retomar la declaración anticipada interrumpida, dado que cuenta hasta el 13 de mayo para realizar la acusación fiscal.