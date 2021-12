No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, anunció que la viuda del dirigente blanco Rodolfo González Rissotto entregó a la secretaría de Estado documentos que pertenecían al ex Estado Mayor Conjunto (Esmaco), organismo que funcionó durante la dictadura y que tenía como rol, tal como establecía un decreto de abril de 1973, el “estudio, asesoramiento y planificación de que dispone la Junta de Comandantes en Jefe”.

Dichos informes ya fueron entregados en mano al fiscal de Corte, Juan Gómez, y al Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) para que los analicen. Si bien para el ministerio en los documentos no hay información “sensible” relacionada con los derechos humanos, el MEC decidió entregárselos de todas formas a la INDDHH porque “pueden leer algo que nosotros no supimos”, explicó el ministro a la diaria.

Detalló que los informes pertenecían a Inteligencia y eran de entre 1981 y 1984, los años finales de la dictadura y la transición hacia la democracia. “Lo primero que hicimos fue analizarlo, viendo si había información sensible sobre derechos humanos que pudiera aportar a investigaciones en curso, pero la verdad es que nuestra conclusión es que no hay nada relacionado con eso”, expresó.

Básicamente, los documentos hablan sobre “lo que era la oposición leal a la dictadura, partidos políticos, organizaciones sociales como la Asceep [Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública], la CNT; es una información que si uno va a la información de la época se puede encontrar toda”. En esos documentos, la Esmaco tenía estimaciones sobre la cantidad de personas que había en actos, entre otras cosas. De todas formas, “no hay información nueva muy significativa”, consideró Da Silveira.

Para el ministro, estos documentos tienen interés “más bien histórico” porque muestran “cómo funcionaba una dictadura en retirada frente a un proceso democrático que no podían frenar”. Todo indica que ese material salió de dependencias militares, por eso desde el MEC decidieron devolverlo al Ministerio de Defensa Nacional, que es su propietario, pero antes se escaneó. Está previsto que la semana que viene estos archivos sean publicados en la web, adelantó el titular del MEC.

Consultado sobre cómo terminaron esos documentos en manos de González Rissotto, Da Silveira indicó que no tiene una respuesta. “Él era un opositor a la dictadura, organizó el último acto de Wilson Ferreira Aldunate el 26 de junio 1973; no es que lo tenga [al archivo] porque haya sido un hombre de dictadura. No encontramos ningún indicio en el material que permita explicar eso”, sostuvo.

González Rissotto fue un profesor de Historia vinculado al Partido Nacional. Durante el gobierno de Lacalle Herrera fue director nacional de Educación entre 1990 y 1993, hasta que fue designado como subsecretario de Defensa, asumiendo como ministro los últimos 15 días de gobierno. Entre 1996 y 2010 fue ministro de la Corte Electoral. Murió el 28 de marzo de 2020, a los 70 años, siendo la primera víctima de la covid-19 en Uruguay.