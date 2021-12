En el lanzamiento del operativo Verano Azul, en el que 517 policías van a reforzar el patrullaje en Montevideo, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, habló en una rueda de prensa sobre los homicidios ocurridos en los últimos días.

Entre el viernes y el lunes hubo diez homicidios y seis tentativas de homicidio. Consultado sobre si estos hechos “preocupan”, el titular del Ministerio del Interior, dijo: “Claro que preocupan. ¿Cómo no van a preocupar? En una fiesta navideña, siete homicidios, es algo que a mí me llamó y me desveló”. El ministro no habló de diez homicidios, sino que se refirió a siete de ellos: “El tema está que de los siete, hay cuatro ya aclarados, y hay uno [en el] que todavía estamos en investigación. Hay uno de ellos que es de una banda, el resto son problemas y riñas familiares, que uno no puede prever que terminen asesinándose entre parientes o por la disputa de un perro”.

“Es muy difícil hacer un análisis de estos siete homicidios, porque la violencia que se da intrafamiliar, que termina en un reproche de un sobrino a un tío, es muy difícil que podamos prever. Lo que sí podemos ver son las represalias entre bandas, las vendetas”, insistió Heber.

Por otra parte, apuntó acerca: “Hay un homicidio en Peñarol que no entendemos, estamos haciendo una investigación a fondo”, en referencia a un hombre de 47 años que fue asesinado en la vía pública en la madrugada del sábado. “Es realmente una persona que estaba caminando por la calle”, resaltó. “Esos son los que a nosotros nos preocupan, no aquellos que sabemos que son parte integrante de los modus operandi de las bandas, sino aquellos que existen sin un móvil aparente”, dijo y agregó: “Eso es un tema a trabajar por parte de la gente que sabe de esto, de los profesionales que nos puedan guiar para saber qué se está produciendo”. Volvió a lamentar que “fue una Navidad complicada” y que “estamos muy alertas para que el 31 no se repita un fin de año sangriento”.

El ministro dijo que “la vida es como es” e indicó que lamentan mucho las muertes, y que los ponen “más alerta a la hora de prevenir, con la aclaración de que es muy difícil prevenir un asesinato en estos casos”. “Por el tema de las dos muertes de bandas puede generar represalias, que espero que no las haya y que no sea un fin de año de represalias y asesinatos entre bandas”, expresó el ministro del Interior. “Pero, bueno, a nosotros nos preocupa mucho y vamos a aumentar la presencia policial”, sostuvo.

Muertes en cárceles

Sobre si fin de año es una época de particular violencia y es algo sobre lo que están advertidos, respondió: “Tenemos problemas de fin de año por la convivencia, producto de las fiestas; no sé cuál es la razón, quizás alguien que sepa más pueda darla. En los penales los enfrentamientos producto del hacinamiento recrudecen y nos preocupan mucho. La droga, la falta de estar junto con la familia, generan mucho nerviosismo y enfrentamientos”.

Heber fue consultado sobre la gestión del sistema carcelario, que acumula más muertes que nunca, con 75% de aumento respectó de 2020 y 91% comparado con 2019, y sobre si se prevén cambios, ante lo que respondió: “No sé si tanto”. “Lo que estamos hablando es primero esclarecer los hechos y después ver las responsabilidades. Los hechos parecen claros, parece ser parte de un duelo. Falta personal en el INR [Instituto Nacional de Rehabilitación]. No es culpa de ningún director, menos de [Luis] Mendoza”, quien está al frente del organismo.

Sobre este punto el ministro señaló que “la gente no se anota para trabajar en cárceles, perdimos mucho tiempo en buscar gente en Montevideo y Canelones para que la gente no tenga que trasladarse. Entonces, tuvimos que ir buscar en Artigas, Rivera, Cerro Largo. Son 300 vacantes, no se llenan. Tenemos más de mil anotados, pero se borran”. Para el ministro del Interior, “no es atractivo trabajar en las cárceles”.

“Ya hicimos un llamado en la frontera, pero se nos vienen borrando”, lamentó, y agregó que “si fracasamos en ese intento, hay 1.200 anotados, pero todos los días vemos que se nos van yendo porque aparecen oportunidades mejores que trabajar en la Policía y en las cárceles”.

El ministro del Interior afirmó que en febrero “tendríamos la gente con el curso hecho para ingresar a trabajar a los penales”. Las prioridades: Comcar, Penal de Libertad, cárcel de Canelones y Salto. “Es a donde irían, porque hay más hacinamiento y enfrentamientos”, afirmó.

Planteó “total respaldo” a las autoridades del INR. “Nosotros no tenemos ninguna observación que hacerles, lo que sí decimos es que tenemos que ir viendo los casos como se dan y ver las responsabilidades de los directores de cada unidad”. “La conversación diaria con las personas privadas de libertad es un elemento disuasorio”, finalizó Heber.