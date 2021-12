No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El miércoles pasado una delegación del Ministerio del Interior, encabezada por el titular de la cartera, Luis Alberto Heber, compareció ante la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario de la Asamblea General. Entre otras cosas, habló sobre la letalidad en las cárceles: en lo que va de 2021 se registraron 71 muertes, la mayor cantidad en la historia. Según datos preliminares del comisionado parlamentario penitenciario, fueron 17 homicidios, 14 suicidios, 10 muertes “dudosas” y 30 “naturales”.

2020 había sido hasta ahora el año con más muertes, con 48, de las cuales siete de cada diez fueron por causas violentas. En 2019 se registraron 44, en 2018, 37, y en 2015, 2016 y 2017 la cantidad fue la misma: 47. Entre 2006, cuando comenzaron los registros, y 2015, las muertes se mantuvieron en un promedio de 40 casos.

A pesar de que en 2021 se registra la mayor cantidad de muertes en la historia, Heber dijo que es parcialmente cierto que exista un récord de muertes en cárceles porque entiende que las muertes no violentas “no deben contarse”. En los registros disponibles desde 2006 se consideran todos los tipos de muertes: violentas y no violentas. Es decir: homicidios, suicidios, accidentes, muertes “dudosas” y muertes “naturales” [por problemas de salud].

A diferencia de los datos que maneja el comisionado parlamentario penitenciario, que son preliminares, el Ministerio del Interior plantea que hubo 38 muertes “naturales”. Considera que las únicas dos muertes “dudosas” son la de Marcelo Ayala, en mayo, y la de Brian Cervetti, en febrero. Ambos tenían 20 años y fueron encontrados muertos en el módulo 12 de la Unidad 4 Santiago Vázquez (exComcar), en el sector de salud mental.

Por eso, Heber dice que el récord de muertes no es tal, “si se separan las muertes no violentas”, porque, argumenta, “38 son por muerte natural, verificado por médicos; hay un crecimiento de fallecidos, pero no hay un crecimiento de homicidios y hay una baja de suicidios“. En lo que va de 2021 hubo 17 homicidios, misma cifra que el año pasado, y 14 suicidios (en 2020 fueron 17, 89% más que los nueve de 2019).

“Es verdad, tenemos 71 personas que han fallecido”, pero “se puede ver que el mayor crecimiento es en patologías, o sea, en enfermedades”, reafirmó Heber. “No son homicidios”, subrayó.

Para comparar la situación, puso sobre la mesa las cifras de muertes por problemas de salud de años anteriores: 12 en 2020; 14 en 2019; 10 en 2018, y 28 en 2015. “Es muy difícil, pero con respecto a 2015 estamos más cerca con los 34 [38 según las cifras que aportaron] que tuvimos”, indicó Heber.

El titular de la cartera que gestiona el sistema carcelario entiende que no hay responsabilidad institucional en las muertes en custodia asociadas a problemas de salud: “Supongo que no harán responsable al Ministerio del Interior de las enfermedades de las que da cuenta la prensa, ya sea cáncer o problemas cardíacos, como tiene la sociedad nuestra, que hicieron que lamentablemente 34 personas murieran por diversos motivos relacionados con enfermedades y 4 más por covid. O sea que son 38”.

“Lo cierto es que hasta ahora tuvimos 17 homicidios”, dijo. Y planteó: “Algún legislador puede decir: ‘Bueno, pero falta un mes y medio’. “Sí; y rezamos para que no haya más homicidios en las cárceles en lo que va del año. No por un tema estadístico, sino por una cuestión de preservación de la vida”, se contestó. “Hasta ahora ha habido 17”, afirmó para hacer después la comparación con años anteriores: 17 en 2020, 20 en 2019, 18 en 2018, 16 en 2017 y 16 en 2016.

El ministro aseguró que van a aportar los datos para “tener una discusión real”. “Se dice: ‘Tenemos la mayor cantidad de fallecidos’, pero lamentablemente muchos se enfermaron. Hay dos que están en investigación y dos fueron por accidentes que están confirmados por la justicia”, aseguró.

Heber comparó con los homicidios de años anteriores y dijo que si bien “las vidas no son porcentajes”, “no es lo mismo tener una situación de hacinamiento con 13.000 que con 14.000, o con 11.000 que con 14.000”. Agregó que “es mucho más proclive que haya más homicidios” cuando mayor es el hacinamiento.

“Lamentablemente, estamos con 17 ‑nos hubiera gustado bajar esa cifra‑ y todavía falta un mes y medio más de este año, y esperamos que no tengamos ningún homicidio más en las cárceles”, dijo Heber, y agregó que “naturalmente se pueden dar, porque en los meses de verano recrudece el enfrentamiento”. “Vamos a estar muy arriba del tema, porque son meses difíciles”, concluyó.

Felicitaciones por pocas muertes por covid-19 Heber dijo que “deberíamos condecorar” al director del Instituto Nacional de Rehabilitación [Luis Mendoza] “por el hecho de tener cuatro [muertes por covid-19] en centros carcelarios en donde están hacinados”.

Según el ministro del Interior, “pudo obtener la forma de evitar que el covid pudiera hacer una masacre en las cárceles”. “Vamos a decir las cosas como son: cuatro en un año con el covid como lo tenemos, es algo para destacar y felicitar”, afirmó.