2021 ya es el año con más muertes en cárceles de la historia, con 79 casos. Comparado con 2020, el año con más muertes hasta ahora, el aumento de la letalidad es de 65%. Si se compara con 2019, el aumento es de 80%. 2021 también es un año récord de muertes violentas. En el último año, la población carcelaria aumentó 10%, mientras la letalidad subió 65%.

Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, dijo en Doble click que si bien “los números absolutos” indican que “79 muertes serían hoy”, hay “que discriminar homicidios de muertes en general”.

Para explicar las muertes, al igual que hizo el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, discriminó las muertes “violentas” de las muertes “no violentas”. En cárceles se registran las muertes desde 2006, tomando en cuenta la totalidad de las muertes en custodia.

Las conductoras del programa radial acotaron: “Estamos hablando de vidas, de personas, más allá de números absolutos”, y González respondió: “Nadie siente más dolor que yo, mucha gente debe sentir el mismo”. “Yo he ido a cada homicidio a apoyar al policía, porque el policía y el operador es en definitiva el que está en el momento”, aseguró.

Según el jerarca del Ministerio del Interior, “no todo lo que sucede en una cárcel, por más policías que tengamos, va a dejar de suceder”. “Hay hechos, peleas entre dos personas, que se van a dar; que, pongan la policía que pongan, se van a terminar dando”, explicó. Por lo que asumió que “ni nosotros ni nadie tiene la capacidad del total control de los hechos que suceden dentro de la cárcel”.

Respecto de las condiciones de las cárceles, habló sobre las instalaciones eléctricas, que se presume que provocaron un incendio la semana pasada en el módulo 4 de la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar), por el que murieron tres personas y hay dos heridos graves hospitalizados en estado reservado: “Obviamente que eso sería lo ideal que no exista. Estamos tras empezar a solucionar esas cosas”, dijo González. Pero agregó: “Estamos tras empezar a solucionar cosas mucho peores que los cables de electricidad de las celdas, porque nosotros agarramos módulos enteros que no tenían rejas y, al no tener rejas, salía todo el módulo, salían 700 presos a pelear. Ese problema lo estamos tratando de solucionar”.

“Los responsables y los que nos hacemos cargo de esta situación somos nosotros”, aseguró González. “Precisamos más policías y siempre es bueno que haya más policías”, afirmó, pero acotó que “a veces, en algunos casos en particular, por más policía que haya, si alguna persona va a matar a otra en algún momento le va a encontrar la vuelta, como pasa en la calle; uno puede tener una gran presencia policial, pero si una persona mata a la otra es muy difícil de prevenir”.

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana aseguró que “los presos no salen todas las noches como salían antes”, porque, según explicó, “se pusieron todas las rejas”. Sin embargo, esta madrugada hubo un homicidio en el módulo 11 en el que una persona privada de libertad fue asesinada mientras estaba fuera de su celda. Lo encontraron muerto, apuñalado, detrás del módulo.

Consultado sobre la posible solución al problema, planteó que es “la construcción de 3.500 plazas nuevas”. “Eso va a alivianar el hacinamiento, que por supuesto es parte del problema”, aseguró. Ante la pregunta de la necesidad de un cambio más profundo, más allá de las plazas y las condiciones para un acuerdo político para esto, destacó el “trabajo interinstitucional que están haciendo” dentro del gobierno.

Finalmente, le preguntaron si “estamos peor”. A esto respondió que no, que “estamos mejor”. Y desarrolló: “Es un sistema penitenciario que tiene un rumbo claro, por ejemplo, dentro del Plan Dignidad, que es el plan de trabajo”.