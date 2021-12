Dos personas privadas de libertad murieron en un incendio en el módulo 4 de la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar). Otras tres resultaron heridas de gravedad, con compromiso en las vías aéreas.

El fuego comenzó en una celda y fue apagado por los policías del módulo. Según el Ministerio del Interior fue “por un cortocircuito” en la madrugada de este jueves, la cartera agregó que los fallecidos son dos hombres de 44 y 49 años, mientras que los heridos son hombres de 37, 38 y 52 años.

Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, dijo en rueda de prensa que “no hubo pelea, no hubo problema”. “Está Bomberos trabajando y la hipótesis es un cortocircuito, una falla, un hecho lamentable”, indicó.

Sobre los tres heridos, dijo que uno está en el Centro Nacional de Quemados (Cenaque), “el segundo va a ser trasladado ahora y el tercero está intubado, tienen distintos porcentajes de quemaduras en el cuerpo”, indicó; en el comunicado del ministerio se agrega que la tercera víctima fue derivado al Hospital Español. González apuntó que el director de la unidad se está comunicando con la familia de los fallecidos, por lo que no difundió los nombres.

Según González, “es un hecho lamentable, muy triste para todos”. “Se hizo y se está haciendo todo lo imposible para que la salud de las personas y la vida pueda primar”, aseguró.

También afirmó que no fue un incendio intencional: “No hay mucho para decir cuando suceden estos hechos porque no hubo un enfrentamiento, no fue quemado de afuera, no hubo ningún problema, como a veces pasa en las cárceles. Es un hecho lamentable”.

Consultado sobre por qué asegura que no fue intencional y si la celda estaba trancada, señaló: “Es eso. Es que los técnicos de Bomberos indican que el incendio comienza adentro y no de afuera hacia adentro. Nosotros hemos tenido en este período problemas de enfrentamiento y celdas que han ido a atacar a otras celdas y este hecho es absolutamente distinto. Entonces, dentro de la gravedad del hecho, [hay que] hacer la aclaración, poner en contexto. Es una tragedia, una tragedia que obviamente nos sacude a nosotros, porque más allá de los cargos que ocupamos somos seres humanos: hijos, padres, hermanos, que nos duelen mucho este tipo de hechos”. Aseguró que “por eso, nosotros acostumbramos a venir prontamente en cuanto nos enteramos”. “Está todo el equipo del INR [Instituto Nacional de Rehabilitación], encabezado por el director Luis Mendoza y toda la gente que trabajó, están todos los médicos y enfermeros de SAI-PPL de ASSE [Servicio de Atención Integral para Personas Privadas de Libertad de la Administración de Servicios de Salud del Estado], está la gerenta del Cenaque trabajando, ya me llamó la doctora [Cecilia] Hackembruch”, indicó.

“Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para ayudar a estas personas a sobrevivir, en definitiva”, aseguró.

El incendio ocurrió a las 5.00 en la celda 35 del sector 2A. Es un sector donde están las personas que trabajan, sin antecedentes de conflictos. No hay indicios de agresiones ni enfrentamientos.

En principio, según la declaración de uno de los lesionados, la causa sería “un factor eléctrico accidental”. Bomberos hizo pericias en el lugar.

La celda estaba con el candado puesto y no tiene boquetes. El oficial a cargo fue uno de los primeros que llegó, y junto a otros rompieron el candado de la celda y llevaron a los cinco ocupantes a la enfermería del Comcar, que queda frente al módulo 4.

Sobre las medidas que se tomaron, González dijo que “la cárcel no tiene ningún inconveniente, no pasó absolutamente nada”. “Fue algo lamentable, como puede pasar en un barrio, que a veces hay un incendio en una casa. Es tristísimo, pero no por triste podía hacer algo la Policía para evitarlo. Porque uno puede evitar que haya un enfrentamiento con presencia policial, puede evitar una pelea, cualquier cosa se puede evitar, pero no puede evitar un cortocircuito, porque es algo accidental. Y los accidentes son eso”.

El hecho se da a menos de 24 horas de la asunción de Anthony Vallejo, que relevó a Jorge Camargo, exdirector de Comcar, que dejó su cargo por decisión personal.

El 18 de noviembre, ya con Vallejo suplantando a Camargo durante una licencia que se tomó previo a dejar el cargo, hubo incidentes en el mismo módulo donde esta madrugada se desató el incendio. En esa oportunidad, personas privadas de libertad incendiaron una celda.

Por otra parte, ayer encontraron dos armas, una granada y dos kilos de marihuana en el baño de las visitas del Comcar, que queda frente a la puerta de ingreso a la cárcel.