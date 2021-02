Se decretaron 120 días de prisión preventiva para el ex edil del Partido Nacional de Durazno que agredió a trabajadores del corralón municipal por negarse a cargarle combustible a la moto. La fiscal letrada de Durazno de 2º turno, Bárbara Zapater, imputó a Santiago Petutto, “quien se identificó como edil departamental”, “en calidad de autor de un delito continuado de violencia privada, un delito de lesiones personales, un delito de daño agravado, dos delitos de agravio a la autoridad policial y un delito de violencia privada agravada, todos en régimen de reiteración real”, según informó la Fiscalía General de la Nación en su sitio web. Durante los 120 días, la Fiscalía seguirá “con su investigación a los efectos de presentar la acusación del caso”.

Según relata la solicitud de formalización, el 9 de febrero a las 9.40 el imputado llegó al Corralón Municipal ubicado en la calle Martín Salaberry de la ciudad de Durazno, “alegando su condición de edil y exigió hablar con C”. “Cuando este llegó, el imputado se le fue encima a los gritos exigiéndole que le ponga nafta en su vehículo particular, invocando que era por orden directa del intendente, alegando que tenía que ir a Maldonado por unos uniformes”, se agrega. El encargado de despachar nafta le expresó al exedil que “no podía acceder a su solicitud sin tener orden directa del Intendente o del Director de Obras”, por lo que Petutto “se enfureció y comenzó a amenazarlo con que si no le echaba nafta lo iba a golpear”.

En el pedido de formalización también se deja constancia de que cuando el exedil “fue trasladado a emergencia de Camedur para ser visto por médico, amenazó al funcionario policial C, nuevamente, manifestándole que ‘le iba a morder la nariz y se iba a desacatar si no le sacaba las esposas’ agregándole que: ‘le sacara las esposas así peleaban’, y que ‘si no le sacaba las esposas se iba a arrancar un dedo’, hecho que quedó registrado en la cámara go pro de la Policía”.

La fiscal también da cuenta de un hecho ocurrido dos días antes, en el que una de las víctimas del Corralón, que trabaja también en un carro de comidas, habría sido amenazada de madrugada por el exedil con un arma de fuego para que le abriera el comercio y “le diera de comer”. Si bien la víctima no vio el arma, escuchó cuando se “martillaba” y cuando el imputado le decía que la tenía en la mano.

Video viralizado

“Somos funcionarios acá y esto es una institución pública”, se escucha decir a una trabajadora de la Intendencia de Durazno mientras el exedil tira unas cajas y agrede a funcionarios del Corralón Municipal. Todo quedó filmado, también cuando Petutto insulta, golpea y rompe materiales de la comuna duraznense. Como también se registra en la solicitud de formalización, en un momento determinado el agresor se percata de que lo están filmando e increpa al portador del celular para que deje de filmar “o de lo contrario lo ‘mataría’”. “En eso, el imputado se le fue encima, logró tirarle el celular al piso y cuando R se agachó para recogerlo este lo agarró de los pelos, lo revolcó y lo golpeó, generándole lesiones, por las que R realizó” la denuncia.

Después de los incidentes, los funcionarios, acompañados por representantes de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Durazno, hicieron la denuncia en la Seccional 15ª del departamento y el caso fue elevado a la Fiscalía para su investigación.

José Rielli, secretario general de la intendencia, dijo a la diaria que en cuanto tomaron conocimiento de los hechos abogados de la comuna también se presentaron ante la Justicia. “Nos solidarizamos totalmente con Adeom por el momento que vivieron los funcionarios. Que actúe la Justicia”, dijo. Rielli aclaró que en la actualidad el agresor es edil suplente y no trabaja en la comuna: “Nunca tuvo un vínculo con la intendencia, y en la Junta Departamental creo que no ha entrado nunca en este período”, acotó.

El jerarca estima que el hombre “no estaba en sus cabales”. “Deploramos la actitud, pero a su vez nos preocupa la situación porque es la vida de una persona. Hizo cosas increíbles, como entrar al Corralón pasando todas las guardias. Condenamos lo que está mal y no justificamos lo que se hizo, pero como ciudadano duraznense, que nos conocemos casi todos, nos preocupa la salud de la persona”, indicó.

En un comunicado, la comuna relató lo sucedido e informó que también radicó una denuncia penal contra el exedil ante la Fiscalía letrada departamental. “Finalmente, el ejecutivo destaca la acción y proceder de los funcionarios municipales que sufrieron la reprochable agresión, quienes mantuvieron en todo momento el temple y la calma necesaria, a pesar de la provocación y violencia moral y física recibida”, concluye el comunicado de la comuna duraznense.

Por su parte, la dirigente de Adeom Durazno Cristina Cantero dijo a El Acontecer que “estos incidentes se podrían evitar si la seguridad fuera otra”. “Son situaciones totalmente imprevistas, que llevan a que los compañeros allí se vieran. Nos solidarizamos con nuestro compañeros [...] la intendencia tiene la obligación de proteger”, sostuvo. Cantero también destacó la actitud de los trabajadores, “que en ningún momento fueron agresivos con esta persona y mantuvieron la calma a pesar de la situación”.