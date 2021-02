La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) analizará el martes, en la reunión de su Consejo Directivo, si inicia una actuación de oficio a raíz de los incidentes ocurridos el domingo en el asentamiento Aquiles Lanza de Malvín Norte, que culminó con tres mujeres heridas con perdigones por parte de la Policía. El hecho se produjo en el marco de la persecución de un sospechoso de hurto, y la versión del Ministerio del Interior (MI) es que al llegar al lugar vecinos de la zona comenzaron a arrojar piedras al móvil policial, por lo cual los efectivos respondieron con los disparos.

El caso está en manos de la fiscal de séptimo turno, Andrea Naupp, que comenzó la investigación a partir de la denuncia de un hurto cometido en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Arcos Ferrand. Fuentes de Fiscalía consultadas por la diaria indicaron que hasta el momento lo que se está investigando es este delito y no el accionar policial, porque no hay ninguna denuncia formal por lesiones ni por abuso policial. Las fuentes indicaron que “se puede llegar a actuar de oficio si hay alguna irregularidad que llame la atención, pero es muy difícil proceder si no hay nadie que haya denunciado”. Asimismo, señalaron que todavía no se pudo localizar al autor del hurto “por la actuación de estas personas”.

Si bien el artículo 23 de la Ley de Procedimiento Policial, en su literal C, establece que “cuando el empleo de armas de fuego sea indispensable” el personal policial “procurará que a la brevedad posible se preste asistencia y servicio médico a las personas heridas o afectadas”, en uno de los videos difundidos en redes sociales, filmados durante la intervención policial, se puede ver que luego de efectuar los disparos las dos patrullas se retiran sin prestar asistencia a las mujeres lesionadas ni trasladarlas a un centro de salud. Además, un comunicado emitido por el MI posteriormente informó que una de las mujeres lesionadas con perdigones, de 56 años, fue trasladada al hospital Pasteur “por un vehículo particular”.

Consultadas al respecto, las fuentes de la Fiscalía manifestaron que se debe tener en cuenta el contexto de los hechos y “cómo se dio la situación, porque la Policía en ese momento estaba siendo atacada con piedras y tuvo que salir del lugar”. Un parte policial del domingo, al que accedió la diaria, señalaba que sobre las 12.30 ingresaron al hospital Pasteur tres mujeres, una de ellas, de 56 años, con “perdigones en brazo derecho”; otra, de 28 años, con “herida de arma no letal en pierna derecha”; y la tercera, de 20 años, con “perdigones en abdomen, tórax, y cara”, por lo que debió ser derivada a block quirúrgico.

La mujer de 28 años que resultó herida en la pierna relató su versión de los hechos a Subrayado. En esa entrevista, afirmó que estaba tendiendo ropa en su patio cuando escuchó que “bajaba una camioneta muy rápido”, de la cual bajaron efectivos policiales que inmediatamente “empezaron con los disparos”, ante lo cual “varias vecinas” salieron de sus casas para preguntarles “por qué disparaban así”. “Nosotros no los agredimos en ningún momento, si bien hubo gritos entre nosotros y un montón de cosas nosotros no los agredimos”, aseguró la mujer, que prefirió reservar su identidad. Por otra parte, la entrevistada aseguró que uno de los funcionarios la trató “mal como mujer, como persona” y que la “denigró” por “ser negra y por el barrio en el cual vivimos”. “Nosotros no somos ningunos ignorantes, como nos llamó él, y ellos no pueden bajar a las 12 del mediodía a los tiros como si nada, sabiendo que hay un montón de niños”, argumentó la mujer agredida. Según dijo, el balazo recibido le hizo un orificio de cinco centímetros de diámetro y tres centímetros de profundidad.

La directora de la INDDHH Mariana Mota dijo a la diaria que la institución ya está al tanto del asunto y que mañana lo abordará en el Consejo Directivo. Allí se analizará si se actuará de oficio en este caso, dado que por ahora no han recibido una denuncia de las víctimas, aunque según supo la diaria los vecinos podrían presentar una en las próximas horas. No obstante, Mota aclaró que “hay que tener presente que si esto es abordado en la órbita judicial nosotros nos tenemos que abstener de actuar, porque así lo dice la ley”.

“En principio hay una actuación que nos merece inquietud, así que sería interesante saber cómo fue la actuación policial, habida cuenta de que hay personas lesionadas”, sostuvo Mota, pero señaló que la institución no puede basarse en los videos que están circulando para emitir un juicio. “Los videos son una parte de los hechos, es lo que se registró a través de una cámara de un celular y se viralizó. Es una parte de la historia, aparte está la información que dio el MI de por qué estaba ahí; deberíamos reunir todo y ver qué fue lo que pasó”, explicó Mota. Por esta razón, “en principio” la INDDHH no puede afirmar si el procedimiento estuvo “bien o mal”.

El diputado frenteamplista Gerardo Núñez adelantó a la diaria que el Frente Amplio va a solicitar más información al MI para esclarecer el caso, y reconoció que “es dificultoso opinar en una circunstancia de este tipo”. Señaló que puede hacerse un pedido de informe o una comunicación directa con las autoridades. Por su parte, el Partido por la Victoria del Pueblo repudió “enérgicamente” las “prácticas represivas” de las fuerzas del orden y consideró que el MI debe “terminar con esas prácticas”.