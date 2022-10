El senador del Partido Nacional Jorge Gandini cuestionó a la Fiscalía y a la Justicia en un acto de la Lista 250 en Soriano en el marco de la campaña por las elecciones de la juventud del Partido Nacional (PN), que tuvo la cobertura de Agesor.

Gandini planteó que el comisario general Alfredo Clavijo, exjefe de la Guardia Republicana, había sido “procesado”, pero que “nadie se había enterado”. la diaria confirmó que Clavijo no fue imputado por ningún delito y que tuvo una comunicación con el senador del PN, quien reconoció su error, le pidió disculpas y señaló a la cúpula de la Policía Nacional como responsable de haberle transmitido esa información falsa.

Gandini dijo que “por el pasaporte de [Sebastián] Marset se hizo un escándalo; por el procesamiento del yerno de [Eduardo] Bonomi, el comisario Clavijo, jefe de la Republicana hace 20 días, no pasó nada. Nos falta gente de experiencia para construir lo que ahora se dice relato”. “Ahora Clavijo fue procesado, ahí aparece el defecto nuestro de la comunicación, fue procesado y nadie se enteró, si hubiera sido al revés estaban los muros pintados. Por el pasaporte de Marset se hizo un escándalo, por el procesamiento del yerno de Bonomi, pasó; lo procesaron hace 20 días, no pasó nada”, aseguró Gandini. “Por eso yo hablo del gobierno y el poder. Tenemos dificultades para algunas cosas”, acotó el senador del PN sobre la imputación inexistente.

“Ni fui ni soy el ‘yerno de Bonomi’. Tristemente, es una mentira que se viene repitiendo desde hace años y que incluso se ha dicho en el Parlamento”, afirmó Clavijo a la diaria. “Tampoco fui imputado por ningún delito”, aclaró. Y agregó que “hasta se habla de ‘procesamiento’, cuando eso cambió con el Código del Proceso Penal”. “Fue una falsedad que se le transmitió al senador, que ya reconoció su error. Incluso cuando hablé con él ya había confirmado que era falso lo que había dicho”, resaltó.

Enfatizó en que “son falacias que promueven jerarquías melancólicas de prácticas perimidas con las que no estuve ni estaré de acuerdo nunca”. Para Clavijo, lo ocurrido demuestra que las jerarquías policiales tienen incidencia directa en hacer que las jerarquías políticas tomen decisiones erradas y mientan a la población. El comisario general dio por concluida la situación: “Gandini se disculpó conmigo y para mí se cerró el tema”.

Patricia Rodríguez, presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo-Uruguay (Sifpom) publicó en sus redes sociales que “es muy grave si dentro del Ministerio [del Interior] se le dio información falsa a un senador”. La presidenta de Sifpom dijo que “no vale todo”.

Gandini criticó el accionar en la causa Morabito: “Justamente, la noche anterior a la fuga de [Rocco] Morabito, en lugar de retirar las grabaciones, sacaron las cámaras y no quedó nada grabado”, cuestionó Gandini. Cabe destacar que se tomaron los DVR que hacían el registro de videovigilancia en la cárcel por orden de Ricardo Lackner, fiscal de Delitos Económicos y Complejos, que tiene el caso de Morabito porque eran parte de la investigación que estaba tras una posible fuga.

El senador apuntó directamente contra Lackner: “El fiscal no hizo ni una averiguación todavía, ¿cómo nos metemos ahí? Está difícil. Ahora, cuando les toca averiguarnos a nosotros van rapidísimo. Cuando tenemos algún problema nosotros, los fiscales son de una velocidad increíble”.

Extendió, además, su crítica a la Fiscalía y a la Justicia, lamentó no tener capacidad desde el gobierno para incidir en los procesos judiciales y alegó una cuestión político-partidaria: “También te voy a decir que es muy difícil permear el proceso judicial, está difícil manejar ahí, muy difícil, muy difícil. Nos han pasado cosas muy curiosas”.

Para Gandini, “lo voy a decir clarito porque a mí me gusta decir las cosas como son: me da la impresión de que ganamos el gobierno, pero no ganamos el poder. El proceso de conquistar el poder es mucho más largo que el de conquistar el gobierno, y recién estamos acercándonos a conocer cómo se maneja”.

Fiscalía llama a la “responsabilidad”

Ante los dichos de Gandini, Fiscalía emitió un comunicado en el que plantea que “ante manifestaciones públicas realizadas por un legislador nacional con respecto al trabajo de los equipos fiscales publicadas en la prensa en el día de hoy 14 de octubre de 2022 la Fiscalía General de la Nación”, expresa que “los equipos fiscales tienen por cometido la investigación y la persecución penal de los delitos en todo el país y esa actividad se realiza con estricto apego a la Constitución de la República y a la ley”.

Por eso, invitan a que “si alguna persona desea realizar una denuncia fundada con respecto a la actuación de los mismos tiene abiertos todos los canales para hacerlo con las máximas garantías”. Y destacan que “resulta inconveniente realizar aseveraciones de carácter genérico con respecto a la buena fe e independencia técnica de las y los fiscales, uno de los pilares en los que se asienta el sistema procesal penal”.

La Fiscalía General de la Nación “se permite realizar un llamado a la reflexión para que todos aquellos quienes tengan responsabilidad en el funcionamiento del Estado manifiesten sus ideas en un marco de imprescindible respeto por las personas y las instituciones”.

Comunicado público de la Fiscalía General de la Nación pic.twitter.com/2BAYxlaR8a — Fiscalía Uruguay (@FiscaliaUruguay) October 14, 2022

Willian Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, también criticó los dichos de Gandini: “No es sano para la República sembrar suspicacias. Si se tiene pruebas, hay que denunciar”. “La Fiscalía es un organismo independiente, no debe estar sujeta al poder de los gobiernos de turno, esto es un pilar fundamental de la democracia”, indicó. “Me preocupan estas aseveraciones”, sentenció.

No es sano para la República sembrar suspicacias, si se tiene pruebas, hay que denunciar.



La Fiscalía es un organismo independiente, no debe estar sujeta al poder de los gobiernos de turno, esto es un pilar fundamental de la democracia.



Me preocupan éstas aseveraciones. pic.twitter.com/rsYqnPA216 — Willian M. Rosa (@Willian_M_Rosa) October 14, 2022

Fossati pide “no generalizar”

Gabriela Fossati, fiscal del caso Astesiano, emitió un comunicado en sus redes “ante las reiteradas preguntas de periodistas sobre afirmaciones del senador Gandini, en cuanto a que percibe una diferencia entre la celeridad de las investigaciones desde que su Partido es gobierno respecto de lo que sucedía antes, y sobre la respuesta del fiscal adscripto [Willian] Rosa y dado que la vinculan con la investigación sobre ‘pasaportes’ que llevo adelante”, afirmó en primer lugar que “Rosa no me representa dado que no integro la asociación”. “En lo personal, dejo todo de mi para dar una respuesta seria y no dilatada en mis casos”, sino al fiscal. “Si bien el Ministerio Público es único, cada Fiscalía trabaja exclusivamente sus casos. Cada Fiscal puede responder solo por su trabajo”, dijo.

Fossati aclaró que su “compromiso funcional no tiene color” y que criticó que “el anterior Fiscal de Corte, Jorge Díaz, ignoró sistemáticamente mis pedidos de asignación de recursos en situaciones excepcionales, lo que hoy no me pasa dentro de las acotadas posibilidades de la institución, lo que me permite trabajar mejor”. Finalmente, planteó que “sería bueno que no se realizaran consideraciones generales (‘los fiscales’) sino que se indicaran al superior él, o los, caso/s presuntamente demorados”. “El tratar de dar respuestas rápidas no debería ser el problema. Cumplir de la mejor manera posible la función tampoco”, finalizó.