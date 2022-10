El legajo policial de Alejandro Astesiano, exjefe de la custodia presidencial de Luis Lacalle Pou, preso por integrar una red criminal que falsificaba documentación uruguaya para personas rusas, ha sido publicado por la prensa en varias oportunidades.

Astesiano tenía más de 30 indagatorias, requisitorias y solicitudes de paradero, lo cual fue publicado por Caras y Caretas, en 2020, y por radio Sarandí y la diaria, el 7 de setiembre de 2021 .

Se supo que al otro día de esta publicación, Gonzalo Vázquez, Director de Identificación Criminal de Policía Científica ingresó al sistema para chequear la información que se estaba difundiendo y notó que no estaba la cédula de identidad ingresada en el legajo de Policía Científica, por lo que la información no era visible en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública. Ingresó la cédula, corrigió el error y los antecedentes que figuraban en el legajo de Policía Científica quedaron visibles en el SGSP.

Según el informe realizado por el subdirector de Policía Científica, Roberto Paz Barboza, que devino en un sumario con separación del cargo para Vázquez por “no haber informado” a sus superiores de la corrección de este error, se señala que la ficha del SGSP de Astesiano no registró movimientos en enero de 2014, en setiembre y en diciembre de 2015, así como tampoco hasta setiembre de 2021. Se interpreta que “si se desasoció el número de cédula” y por eso no aparecía este dato en el SGSP, “esto ocurrió en los movimientos de 2015”. También puede haber pasado que la cédula nunca haya estado cargada. Si es que hubo un usuario que desasoció el número de cédula de Astesiano, no se pudo establecer, ya que sólo se puede establecer quién ingresó a la ficha del SGSP.

Como el sistema muestra qué cuenta ingresó al perfil y no registra qué cambios se realizaron, si es que los hubo, se recurrió a la consulta de “quienes podrían haber hecho este cambio”. Se informa que quien tenía permiso para realizar la modificación niega haberlo hecho y que resta consultar a un comisario mayor que “tenía un cargo de jerarquía en ese entonces”.

Al quedar los datos cargados correctamente en el SGSP, los antecedentes figuraban en la ficha de Astesiano. Así se supo, nuevamente a través de la prensa, que el exjefe de custodia de Lacalle Pou tenía dos antecedentes penales y que había estado preso. El Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que plantearon que “sorpresivamente” en la ficha constaban los antecedentes y ordenó la investigación de urgencia a partir de la que se resolvió el sumario con separación del cargo de Vázquez.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que “se le mintió al presidente de la República desde el Ministerio del Interior”.

Este viernes, en rueda de prensa, volvió a hablar sobre el caso. Para Heber, “hay una situación que es para nosotros muy enojosa, que es la posibilidad [de] que en el año 2015 se haya ocultado antecedentes por parte del señor Astesiano, que llevó al engaño al presidente, que el presidente dijo la verdad”. “Al presidente se le mintió, se le mintió en dos oportunidades cuando se le dio un informe incompleto”.

Consultado sobre las publicaciones en prensa sobre el historial de Astesiano, Heber dijo que “lo que se divulgó en el año 2021 era sin antecedentes” y que “después de que se divulgó, al otro día, la misma Policía Científica descubrió que había una maniobra, que se disociaba el nombre de la cédula, y por lo tanto se ocultaban los antecedentes del señor”. El “descubrimiento” al que hace alusión Heber estuvo a cargo de Vázquez, quien fue sumariado.

Según el ministro, desde la cartera que dirige, “se le mintió en dos oportunidades, cuando se le dio un informe incompleto”. Heber afirmó que “la misma Policía Científica descubrió que hubo una maniobra” que permitió ocultar los antecedentes de Astesiano. Y enfatizó en que “están realizando una investigación para saber quién pudo haber escondido esta información”.

“Nosotros vamos a concurrir al Parlamento con mucho gusto. No nos sentimos cuestionados por concurrir al Parlamento”, concluyó Heber.