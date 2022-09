Alejandro Astesiano pasó de ser el jefe de la custodia presidencial a estar preso por asociación para delinquir, tráfico de influencias y suposición de estado civil. Antes de este procesamiento, tenía dos antecedentes penales: uno de 2002 y otro de 2013, año en que estuvo preso, según informó la diaria este miércoles.

A partir de que esta información se hizo pública, el Ministerio del Interior anunció una investigación administrativa que se dispuso por orden de Presidencia de la República ante “sospechas” de ocultamiento de información. De acuerdo a lo planteado, “en 2020 y 2021 el presidente de la República fue informado oportunamente” por la cartera de que el exjefe de su custodia “carecía de antecedentes penales”. Así lo afirmó el lunes el presidente Luis Lacalle Pou, cuando ante la detención de Astesiano dijo que el hasta entonces custodio no tenía antecedentes penales.

Pero, según el Ministerio del Interior, “sorpresivamente, en la ficha actual consta un antecedente por una causa penal del año 2013”. Por eso, “frente a esta anomalía, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dispuso una investigación de urgencia en la Dirección Nacional de Policía Científica para establecer quién o quiénes alteraron la información”.

Este viernes, Heber anunció en conferencia de prensa que se inició un sumario con separación del cargo al director de Identificación Criminal, Gonzalo Vázquez, por haber “adulterado” el último informe sobre Astesiano, en el que se indicaba que no tenía antecedentes penales.

Heber planteó que “Vázquez corrige después de que se le había dado un informe erróneo al presidente y no comunica a sus superiores que aparecían antecedentes que antes no figuraban”. “Esto para nosotros es muy grave y va a determinar un sumario por parte del Ministerio [del Interior] con separación del cargo para el director”, afirmó el ministro.

Heber había dicho más temprano en una rueda de prensa que “el presidente no fue bien informado, no se le informó correctamente”. “Cuando el presidente dijo y afirmó que no tenía antecedentes dijo la verdad, porque era lo que se le estaba informando”, indicó Heber, que enfatizó en que “se le dio una información falsa” y que esto pasó “tanto en el año 2020 como en 2021”.