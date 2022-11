La fiscal de Flagrancia de 12° turno, Gabriela Fossati, llamó a declarar al exjefe de la seguridad presidencial Alejandro Astesiano, quien en la mañana del martes será trasladado desde la Unidad 6 Punta de Rieles a la sede de la Fiscalía de la calle Cerrito.

También fue convocado por la Fiscalía el ciudadano ruso Alexey Slivaev, quien declarará el miércoles. El jueves, lo hará el escribano Álvaro Fernández, cerrando así la ronda de citaciones para esta semana. Según supo la diaria, ninguno de los jerarcas policiales involucrados en la investigación del caso fue convocado por la Fiscalía.

Fuentes allegadas al caso estimaron que la fiscal Fossati buscará profundizar y aclarar situaciones vinculadas a los delitos por las que ya fueron imputados, y descartaron que la convocatoria esté vinculada a eventuales acuerdos entre las partes. Si bien Fossati no informó en ninguno de los casos las razones de la citación, al tratarse de una convocatoria a declarar en la Fiscalía, y no en sede judicial, la instancia no será resolutiva.

Por otra parte, el juez penal de 38° turno, Alejandro Asteggiante, convocó a una audiencia por este caso para el miércoles, que fue solicitada por la defensa del escribano Fernández, que busca modificar la prisión preventiva como medida cautelar, según informó este lunes la Fiscalía.

Cuando se dispuso la prórroga hasta el 15 de marzo de la prisión preventiva de Astesiano, Slivaev y Fernández, la defensa del escribano, el abogado Edison González, reclamó la prisión domiciliaria alegando un deterioro en la salud de su defendido, que tiene afecciones renales; también destacó el hecho de que su cliente “ha colaborado” en la investigación, poniendo como ejemplo que facilitó el pin para que la Policía pudiera desbloquear su celular.

En esa misma audiencia, la fiscal aclaró que el escribano “ha colaborado en lo que ha querido colaborar”, y aseguró que la investigación penal pudo comprobar que parte de la información que aportó fue falsa, como haber dicho que no recibió dinero directamente de ciudadanos rusos, cuando la Fiscalía detectó que fue el destinatario de tres giros realizados por Western Unión.

Según supo la diaria, el abogado de Slivaev, Alberto Rojas, también pidió el cese de la prisión preventiva que el ciudadano ruso cumple en el misma unidad que Astesiano pero en otro pabellón, y que sea sustitutuida por arresto domiciliario total.

La defensa de Slivaev presentó a su favor un informe del Instituto Técnico Forense en el que se señala que el hombre padece “múltiples patologías crónicas y presenta factores de riesgo cardiovascular”. La junta médica planteó que, estando en prisión, Slivaev debió ser trasladado en dos oportunidades a su centro de salud por dolores torácicos, y advierte que no se le están realizando los controles adecuados para su estado de salud. De todas formas, el informe del ITF, al que accedió la diaria, concluye que Slivaev “puede permanecer en centro de reclusión siempre y cuando se le garantice el acceso fácil a urgencia médica y controles periódicos con especialista” y no puede ser interrumpida su medicación.

El 21 de octubre, la última vez que se discutió la pertinencia de la prisión preventiva para los tres imputados, el juez Asteggiante consideró que se dieron las causales previstas en el artículo 221 del Código de Proceso Penal, dado que existió por parte de los imputados intentos de entorpecer la investigación, destruyendo, ocultando o modificando evidencia en su contra.

Astesiano fue imputado con prisión preventiva, a fines de setiembre, por los delitos de suposición de estado civil, asociación para delinquir y tráfico de influencias, mientras que Fernández y Slivaev fueron imputados por suposición de estado civil y asociación para delinquir. Por esta causa también fue imputada por los mismos delitos la esposa del escribano Fernández, y otro ciudadano ruso lo fue por el delito de uso de documento falso y suposición de estado civil.