El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, habló este jueves sobre el exjefe de la seguridad presidencial Alejandro Astesiano, quien hasta ayer cumplía su prisión preventiva en la cárcel de Florida, tras ser acusado de integrar una red criminal que falsificaba documentos para que extranjeros obtuvieran el pasaporte nacional. Ahora lo trasladaron a la unidad de Punta de Rieles, algo a lo que Heber restó importancia.

“Ayer fui informado por la dirección de que por razones de manejo interno dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación [INR] era más conveniente sacarlo de la unidad de Florida, donde estaba, para llevarlo a una instancia preventiva en Punta de Rieles, y es parte integrante de las muchas cosas que se hacen todas las días, es un preso más”, dijo en declaraciones a radio Sarandí.

El ministro explicó que existe una comisión de inteligencia carcelaria que asesora al director del INR y que se encarga de hacer esos análisis de movimiento de los presos: “No pasa por mis manos, es parte integrante de la mecánica que tiene que hacerse”. De todas formas, Heber descartó que el traslado se diera por alguna situación de enfrentamiento entre presos, riesgo de vida o de fuga.

Además, enfatizó que estará alojado en la parte de la unidad de Punta de Rieles destinada a los internos con prisión preventiva, porque “no se pueden mezclar con los condenados”.

Sobre el caso, Heber dijo que se hizo una investigación interna en el ministerio, a solicitud de la fiscal, y no se encontraron elementos sospechosos, ya que “es lógico” que el jefe de custodia de Presidencia tenga “llamadas permanentes con muchos jefes” de la Policía. De todas formas, se investiga la vinculación de seis jerarquías policiales con el caso Astesiano y mientras tanto todos se mantienen en sus cargos a pesar de que el Ministerio del Interior perició sus celulares y aportó el contenido a la Fiscalía.

En relación a la investigación sobre esta red criminal que operaba principalmente con ciudadanos rusos que buscaban el pasaporte uruguayo para poder transitar por Europa y Estados Unidos, Heber destacó el rol que jugó la Policía. “Quiero felicitar a la Policía que fue la que descubrió todo esto, un policía de Identificación Civil, que le traían partidas legalizadas, correctas, pero empezó a sospechar de las mismas e hizo una investigación y le comunicó a la fiscal, que le metió para adelante”.

“Me siento muy satisfecho por la acción de la policía de Identificación Civil e Inteligencia, que son los que actuaron en esto para descubrir y desmantelar esta organización”, insistió. “Hay una organización que pudimos desmantelar gracias a la Policía, que se autodepura y en esa operación cayó el jefe de custodia, que no hubo protección ni aviso, cayó el que tenía que caer, aunque las balas pegaran cerca del propio presidente de la República, que hasta se le había mentido en las anotaciones que tenía el señor Astesiano, se le ocultó”, comentó Heber.

El ministro, tal como lo ha hecho en otras oportunidades, aseguró que le sorprendió enterarse del rol que ocupaba Astesiano en la red criminal, luego de haberlo visto en varias campañas presidenciales, desde que acompañaba a Luis Alberto Lacalle Herrera. Además, apuntó a las críticas que lanzan desde la oposición, que aseguran que es poco creíble que el presidente y los ministros no supieran de esta actividad; sobre ello apuntó: “Poco creíble que el custodio de Tabaré Vázquez tuviera antecedentes judiciales, ya no anotaciones, y que el de [José] Mujica hubiera estado preso”.

A su entender, estos casos indican que el sistema de custodios no es el correcto y afirmó que “antes no pasaba porque estaba la Casa Militar” a cargo de la seguridad del presidente, algo en lo que coincide con el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos. Según dijo Heber, es partidario de que los militares vuelvan a asumir esas responsabilidades y dijo que parecería que no hay nadie que “levante la voz en contra” al respecto, por lo que puede ser una posibilidad a evaluar.

Leé más sobre esto: Senadores del FA pidieron acceso al expediente de Alejandro Astesiano