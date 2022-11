Gonzalo Larrosa, el jefe de Policía de Flores, criticó a la Fiscalía departamental. Acusó a la fiscal Alicia Abreu, única titular del departamento, de tener casos pendientes de resolución. Larrosa transmitió a Luis Alberto Heber, ministro del Interior, que el “malestar” es de “sus subordinados”, y Heber resolvió trasladar la situación al fiscal de Corte, Juan Gómez. La fiscal departamental rechazó las afirmaciones y cuestionó que Heber se exprese al respecto habiendo escuchado sólo a Larrosa.

El jefe de Policía de Flores le planteó que “la fiscal no trabaja los hurtos, y los delincuentes saben que pueden robar en Flores y no pasa nada”; y entregó a Heber una lista con casi 200 casos en los que, según dijo, no hubo resolución.

En una rueda de prensa, Abreu respondió a las críticas de Larrosa. “Estuve analizando y no encuentro que haya 190, son setenta y algo. En principio, están todos investigados, hay casos en los que no tenemos sospechosos, entonces por más que estén investigados, mucho no podemos hacer”, afirmó la fiscal, que enfatizó diciendo que “hasta voy a juicio oral por dos paquetes de chorizos”.

Respecto de los rumores sobre su traslado a otro departamento a partir de las críticas del jefe de Policía de Flores, que fueron trasladadas por Heber al fiscal de Corte, dijo que su solicitud de traslado fue previa y que Maldonado es el departamento en el que le gustaría trabajar.

A su vez, expresó que Gómez “entendía que ya había cumplido acá, y que entendía mi situación: que estoy cansada, que es muy difícil llevar una fiscalía de único turno”. En este sentido, señaló que el fiscal de Corte accedió a su traslado “el año que viene”.