Gonzalo Larrosa, jefe de Policía de Flores, se reunió con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. En ese marco, criticó a la Fiscalía y acusó a la fiscal Alicia Abreu, única titular del departamento, de tener casos pendientes de resolución, según informó El País. Larrosa transmitió que el “malestar” es de “sus subordinados”.

Según el mismo medio, desde la jefatura departamental indicaron que “la fiscal no trabaja los hurtos y los delincuentes saben que pueden robar en Flores y no pasa nada”. Larrosa entregó a Heber una lista con casi 200 casos en los que se plantea que no hubo resolución.

Heber señaló que se comunicará con Juan Gómez, fiscal de Corte, para analizar la situación. Para el ministro, este es “el único inconveniente” que ven, y van a articular para “poder trabajar en equipo para combatir a la delincuencia”.

La fiscal afirmó desconocer el listado de casos sin supuesta resolución y planteó “que me digan que no trabajé: he investigado hasta hurtos por un chocolate”.

También rechazó los dichos de Heber sobre un supuesto mal relacionamiento entre la Policía y la Fiscalía de Flores. A la vez, criticó que sólo haya escuchado la versión de Larrosa, sin haberla consultado antes de hablar públicamente al respecto.

Abreu indicó que la Fiscalía de Flores, que es de turno único y competencia total en el departamento, tiene una importante sobrecarga laboral y escaso personal.

Larrosa asumió su cargo en noviembre de 2020. Antes, fue director del Centro de Comando Unificado, cargo que asumió en marzo de 2020 y en el que estuvo ocho meses.

En la anterior gestión fue director del Instituto Nacional de Rehabilitación, cargo del que fue cesado tras comprobarse que aportó información falsa respecto del homicidio de una persona privada de libertad en el Penal de Libertad. En aquella ocasión informó al Ministerio del Interior que el hombre había fallecido “en una riña” entre personas privadas de libertad, pero luego se comprobó que había sido asesinado por un impacto de bala de munición menos que letal por el disparo de un policía que actuó fuera de la norma, a corta distancia y directo al cuerpo. El exministro Eduardo Bonomi decidió cesarlo, tras lo cual fue trasladado a cumplir funciones en el departamento de Salto.

En junio de 2021, trascendió un video en el que se lo ve junto a su hijo menor de edad practicando tiroen el polígono de la Guardia Republicana, usando armas y municiones de la unidad y con una instructora de tiro de la Republicana. El Ministerio del Interior resolvió no investigar el hecho.