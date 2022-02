Varios hombres golpearon, amenazaron y atropellaron con un cuatriciclo a su vecino de 18 años en Punta del Este porque “lo confundieron con un ladrón”. Tras la agresión, le dijeron a la familia que “iba a perder el tiempo denunciando” porque uno de ellos “es el hijo de un embajador”.

La Fiscalía Departamental de Maldonado de Segundo Turno, a cargo de Ana Laura Roses, lleva adelante la investigación por este caso. Desde Fiscalía informaron que este martes está citada la víctima del caso y el miércoles declaran los indagados. La Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía trabaja con el joven agredido y su familia brindando apoyo y contención.

El joven agredido es hijo de Pablo Romero, profesor de Filosofía, docente de Ética en la Universidad Claeh y actualmente asesor en materia educativa en la Administración Nacional de Educación Pública. Romero dio varias entrevistas en estas horas a distintos medios, entre ellas a Subrayado, en las que relató la situación que vivieron.

Uno de los agresores interrumpió la nota “para dar su versión” y fue entrevistado también por Subrayado.

“Estoy en la puerta con unos amigos y sale un chico, le gritamos 'ey, ey, flaco', y empieza a correr. Entonces lo salimos a correr. En la esquina, todos los vecinos salieron y gritaban 'un chorro, un chorro'. Y el chiquilín seguía corriendo. Hace dos semanas nos entraron por el costado de la casa y nos rompieron un vidrio. Por eso pusimos cámaras en la casa. Pensamos que nos estaba robando. Vengo para acá, que estaba un chiquilín que estaba probando el cuatriciclo porque se lo iba a vender, y lo agarro. Subo, cuando voy a la vuelta lo veo al chiquilín. Me subo a la vereda con el cuatriciclo y lo empujo. Pero no lo atropellé, porque si lo hubiera atropellado lo hubiera lastimado, y el chiquilín no tenía nada. Éramos cuatro personas, cuatro hombres. Si queríamos pegarle lo cagábamos a trompadas. Nadie le hizo nada. Le dijimos: ¿Sos vecino? Vamos a corroborar”, contó.

Dijo que se equivocó: “Yo lo asumo y yo me hago cargo del error. Le pedí disculpas a él, hasta a él le pedí disculpas, obvio que me hago cargo. Fue una confusión, yo me hago cargo, no tengo nada para esconder, somos personas de bien”.

En entrevista con Esta boca es mía, el padre del joven agredido se refirió a la interrupción de la entrevista que daba y que aún siguen siendo vecinos. Planteó que se sienten inseguros y que cuando se dio este intercambio, pasaba un patrullero al que le explicaron la situación pero continuó la marcha. También planteó que los jóvenes mantuvieron su postura de que el proceso judicial iba a ser en vano porque “Alejandro Balbi era su abogado”, y comentó que los agresores le ofrecieron pagarle la plata de los días que les quedan por delante de alquiler para que se vayan.