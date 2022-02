El fiscal especializado en Delitos Económicos de 1° turno, Enrique Rodríguez, archivó la causa que investigaba al director general de la Granja del Ministerio de Ganadería, Nicolás Chiesa, por abuso de funciones y conjunción del interés personal y público.

Chiesa asumió como director general de Granja el 1° de marzo de 2020, siendo dueño de la empresa Mi Granja SA, cuando una de las funciones del cargo es administrar el Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja, por el que se transfieren recursos a empresas del sector.

Rodríguez fundamentó su decisión en que el cargo que ocupa Chiesa es de particular confianza y no es de dedicación total, por lo que no es incompatible con la actividad privada, y a su vez plantea que la empresa Mi Granja no recibió dinero del Fondo de Reconstrucción y Fomento durante 2020. De todas formas, el ministerio admitió que la empresa de Chiesa se presentó a convocatorias de planes de negocios promovidas desde el Fondo de Reconstrucción y Fomento, pero advirtió que no será beneficiada.

Otro de los puntos denunciados fue que el cargo en el ministerio le daba a Chiesa un lugar en el Consejo Asesor del Mercado Modelo, pero la fiscalía constató que el ministerio nunca designó formalmente a un representante en ese ámbito.

La fiscalía también constató que ni Chiesa ni sus familiares accedieron a otros fondos de promoción otorgados por el ministerio. Chiesa, que figuró como empleado de la empresa desde diciembre de 2010 a setiembre de 2020, compareció como representante de Mi Granja ante la Unidad Agroalimentaria de Montevideo (UAM) para la concesión del uso de un espacio en el nuevo mercado, pero la fiscalía señala que se trata de un acuerdo entre una empresa privada y una persona de derecho público no estatal que funciona fuera de la órbita del ministerio.

“No surge de la investigación de la fiscalía que haya obtenido algún beneficio o provecho económico por ser director de la Granja, para sí o para un tercero vinculado a él”, sostuvo Rodríguez.

“Podrá decirse que existe falta de ética en el período en que siendo director general de la Granja, concomitantemente figuraba como vinculado a la empresa Mi Granja SA [...], pero dicha cuestión ingresa dentro del plano de la ética y de lo administrativo, pero no necesariamente en este caso, dentro de lo ilícito”, sostiene el dictamen fiscal.

Tras conocerse la decisión de la fiscalía, los legisladores colorados del sector Ciudadanos, al que pertenece Chiesa, reclamaron a la bancada del Frente Amplio “las disculpas públicas” y plantearon que la denuncia penal que realizaron los legisladores de la oposición buscaba “propinar un golpe político artero” al sector.

“Durante un año y medio Chiesa estuvo sospechado, situación que le generó un profundo daño a su honor y prestigio profesional”, expresaron sus correligionarios.