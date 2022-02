No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Tres policías de la Guardia Republicana fueron detenidos después de que dos mujeres denunciaran haber sido violadas en un patrullero. La Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género de 6º turno, representada por la fiscal Mariana Alfaro, investiga el caso.

Las mujeres denunciaron que los policías las vieron en la calle y se ofrecieron a llevarlas a sus casas. Ellas accedieron, los policías se desviaron del camino que las llevaría a casa y en un baldío estacionaron el vehículo y las violaron.

Este viernes los tres policías fueron imputados por abuso sexual especialmente agravado y se resolvió como medida cautelar la prisión preventiva por 180 días mientras continúa la investigación.

En paralelo, si resultan condenados, a nivel administrativo deben ser dados de baja de la Policía.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, había dicho el miércoles que, “de ser cierto”, se sentiría “traicionado”: “De ser cierto, es muy grave, porque no solamente enchastra el uniforme policial sino que el ministerio, y en este caso yo mismo, me siento traicionado”. También comentó que “es una barbaridad si llega a ser cierto”, e indicó que en ese caso “les va a caer todo el peso de la ley”.

Heber aprovechó para hacer campaña a favor de la ley de urgente consideración: “Si es el caso de que efectivamente violaron a las chicas, no tienen ni pueden redimir penas, y tendrán que cumplir toda la pena que establece el Código Penal, porque así lo establece la nueva ley si no se deroga”.

Patricia Rodríguez, presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo - Uruguay (Sifpom), rechazó la politización asociada al referéndum de estos hechos.

Señaló que al estar “a pocos días de un referéndum se politiza todo”, y marcó que hubo “otro caso” de policías procesados por una violación en 2017. “Es gravísimo si pasó, porque la Policía nos tiene que cuidar, es el servicio que dan los funcionarios. En 2017 hubo otro caso en Maldonado donde terminaron procesados compañeros. No usemos esto para politizar, no lo merecen los funcionarios policiales que dan su vida por el trabajo, no son la mayoría los que pueden tener un suceso así si se confirma”, lamentó.

Sobre el caso en sí, afirmó que prefería esperar “lo que diga la Justicia, las pericias”, para manifestar una postura. “Si es que pasó, no se puede dejar sólo en un repudio. Se debe hacer algo a nivel ministerial con estos compañeros para que nunca más se dé un caso así. Todas las personas tienen la oportunidad de que la Justicia se expida, y después entraremos en el debate de por qué se dio”.