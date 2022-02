No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Los cuatro hombres que golpearon, amenazaron y atropellaron con un cuatriciclo a su vecino de 18 años en Punta del Este alegando que “lo confundieron con un ladrón” fueron imputados este viernes por violencia privada agravada y lesiones personales.

La Fiscalía Departamental de Maldonado de Segundo Turno, a cargo de Ana Laura Roses, llevó adelante la investigación por este caso. Los cuatro agresores fueron imputados como autores del delito de violencia privada agravada y en el caso del delito de lesiones, uno fue imputado como autor y los otros tres como coautores.

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva de los imputados por 90 días y lo fundamentó en el riesgo para la víctima y la frustración de la investigación. El Juez Letrado de Maldonado de 1° Turno, Sebastián Amor, rechazó esta medida cautelar y aplicó en cambio medidas limitativas de la libertad: fijación de domicilio, prohibición de salir del país y restricción de acercamiento a la víctima por 90 días.

Tras la audiencia de formalización de la investigación, Roses habló con la prensa. Según dijo, “apelamos la decisión del juez respecto de la medida cautelar, porque solicitamos la prisión preventiva y el juez no hizo lugar”. En 48 horas un Tribunal de Apelaciones debe evaluar y en aproximadamente una semana debería deliberar, añadió la fiscal, que justificó su pedido de prisión preventiva por los riesgos procesales que entiende que hay.

Informó que desde el momento que tomaron conocimiento del caso, la Unidad de Víctimas y Testigos trabaja con la víctima. “El joven está muy afectado y por eso no estuvo presente en la audiencia. Estuvieron el papá y la mamá. Él no pudo estar porque está muy afectado. Está realmente con miedo, y por eso no pudo estar. Tiene síntomas postraumáticos”, afirmó Roses.

Respecto de los riesgos que implica que los imputados estén en libertad, manejó que “desde el primer momento ofrecieron dinero para resarcir el daño y le ofrecieron dinero al padre para que se retire de la casa que había alquilado”. Estas cuestiones formaron parte de los aportes que hizo en la audiencia para respaldar su solicitud de una medida cautelar de prisión preventiva y luego de apelación tras la negativa.

La fiscal dijo que tuvo acceso a los videos “en los que se ve parte del actuar” y que la evidencia “surge de la declaración del joven y de los videos”.