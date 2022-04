El director de convivencia cuenta con múltiples denuncias públicas en su contra por distintos tipos de violencia. Fue denunciado por actores instituciones y por representantes de organizaciones sociales que trabajan en cárceles, consultado al respecto dijo: “Debe estar mi mamá mirando y mañana cumple 75 años. Con mi viejo criaron siete hijos. Lamento mucho que tengan que escucharlos y que mis hijos tengan que leerlos. Están hace 20 meses con el lengue lengue”.

“Sé quién soy. Hace 20 meses que son siempre lo mismo. Yo voy a donde sea a explicar lo que sea. Pero no puedo explicar lo que no es. Tengo que explicar lo que no dije o ni siquiera hice. Si hay alguien que me cita de algún lado, aún siendo inocente, tengo que ir. Me parece que cada empuje de esto tiene otros intereses. Es el mismo tema hace 20 meses”, dijo y subrayó que “no hay denuncias presentadas”.