Santiago González, director de convivencia y seguridad ciudadana del Ministerio del Interior, ha recibido desde que asumió su cargo una serie de denuncias por distintos tipos de violencia.

La primera en denunciarlo públicamente fue Milena Más, exsubdirectora técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Más, que renunció a su cargo por esta causa, aludió maltrato y violencia, y también señaló “irregularidades” y cuestiones que “lindan la ilegalidad”.

Martín Correa, coordinador del programa de personas migrantes del INR, denunció a González por presunta misoginia, homofobia y violencia privada ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y la Comisión contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra Forma de Discriminación del Ministerio de Educación y Cultura. Correa será recibido el 19 de abril en el Parlamento, en la Comisión de Derechos Humanos, para plantear su denuncia. La invitación es extensiva a la Comisión de Seguimiento Carcelario.

Por similares motivos y ante los mismos organismos, el director de Convivencia fue denunciado por Omar Vera, exdirector de la Unidad 6 Punta de Rieles y anteriormente director de la Unidad 19 Florida, ambas cárceles consideradas de máxima convivencia. Vera denunció además a González ante la fiscalía por difamación e incitación al odio.

Además, representantes de organizaciones sociales denunciaron públicamente al director de Convivencia. Tal es el caso de la Asociación de Familiares de Víctimas del Delito (Asfavide). Su expresidenta Graciela Barrera manifestó situaciones de maltrato y violencia de parte de González.

Respecto de Nada Crece a la Sombra, Heber reconoció en Desayunos informales que luego de recibir los descargos de la organización sobre situaciones de maltrato y violencia mantuvo la medida dispuesta por el exministro del Interior Jorge Larrañaga que impide a González comunicarse con representantes de la organización. Nada Crece a la Sombra señaló al director de Convivencia como el responsable de la prohibición de ingresar a las cárceles que se mantuvo durante cinco meses.

Por otra parte, la asociación civil Ombijam denunció a González por violencia institucional. Lo hizo en noviembre de 2021, durante la gestión de Heber.

Al respecto, el ministro habló sobre las denuncias entrevistado por Santo y seña. Le preguntaron si era “consciente de estas denuncias”, a lo que respondió: “Yo tengo esas denuncias y lo he hablado con él, por supuesto, si yo soy el ministro y están denunciando”. “Él minimiza y dice que hay una exageración de la situación”, señaló Heber.

El ministro desarrolló su postura: “Como no soy el protagonista y fueron hechos que sucedieron luego de que yo asumiera, porque estaba el ministro Larrañaga, me pareció importante corregir de ahora en más. Es decir, que no volvieran a suceder [esas situaciones]”. “Yo no he tenido más [denuncias] desde que hablé con él, que hablamos del pasado; hasta ahora no he tenido ni una sola denuncia”, agregó.

Con excepción de la denuncia de la exsubdirectora técnica del INR, todas las demás se hicieron públicas luego del fallecimiento de Larrañaga.

Sobre la denuncia que presentó la representante de Ombijam, Pamela Martínez, indicó que “la muchacha tiene una denuncia penal”. “No es tan fácil”, sumó. Consultada por la diaria, Martínez señaló no tener conocimiento de ninguna denuncia penal en su contra.

“Quiero encontrar la forma de que se puedan encausar las cosas”, afirmó Heber. “Santiago empuja, trabaja, es una persona que se dedica, todo su tiempo, es muy activo. Errores se pueden cometer, pero no creo que en esta instancia se hayan cometido errores”, finalizó Heber, en relación a las múltiples denuncias hacia González. El ministro no informó sobre ninguna investigación administrativa al respecto de ninguno de los casos denunciados.