Este viernes sobre las 21.30, cinco personas ingresaron a una cantina en Lezica, ubicada en una calle con el mismo nombre y Santa María. Una sexta persona quedó fuera del lugar, haciendo campana. Pidieron unas cervezas y luego sacaron armas y amenazaron a quienes estaban en el lugar. El cantinero, de 68 años, reaccionó y lo mataron con un disparo de arma de fuego.

Al ver la situación, un cliente, de 60 años, también reaccionó y recibió un disparo en el ojo. Permanece internado en el Hospital de Clínicas.

De la cantina se llevaron dinero y celulares; escaparon en una camioneta de uno de los clientes, que luego abandonaron en la zona del arroyo Pantanoso.

Este sábado, dos adolescentes que presuntamente participaron de los hechos fueron detenidos. Se les incautaron revólveres calibre 22, una picana eléctrica, dinero y los celulares que habían sido robados la noche anterior.

Este hecho se suma a otros delitos que hubo en la zona en las últimas semanas, entre ellos el homicidio en un hombre de 74 años en un copamiento; y el domingo pasado, al menos diez personas lincharon y mataron a un hombre, al que acusaban de haber robado en el barrio.

Este sábado, frente a la cantina donde ocurrió el homicidio se concentraron vecinos del barrio para manifestarse en reclamo de “mayor seguridad”, afirmaron que Lezica es “tierra de nadie” y es necesario decir “basta” ante “una ola de inseguridad”.‬

Uno de los participantes leyó una proclama: “Hoy los vecinos de Villa Colón, Melilla, Lezica y Colón decidimos marchar. Hoy nos toca de cerca: un comerciante muy querido de la zona fue asesinado por seis delincuentes”. Según indicaron, “últimamente notamos la ausencia policial en la zona” y “hay arrebatos, robos, tiroteos a cualquier hora del día”. “Hoy tenemos miedo, enviamos firmas a la comisaría, seguimos todos los pasos que nos han dicho, y nada”, afirmaron. “Somos invisibles para el Ministerio [del Interior], barrio olvidado en manos de delincuentes. Solo nos ven cuando pasan estas cosas: muertes y noticias en la televisión. No queremos esto, queremos que nos cuide‬n”, subrayaron.

“‪Reclamamos cámaras de seguridad y presencia policial porque esto es tierra de nadie y precisamos ayuda”, dijeron y agregaron que “la gente no denuncia y no hay Policía”.

‪“Es una inseguridad total. Esto está cada vez peor. Los están matando a los vecinos para robarlos. Se tiene que terminar de alguna forma. Lo que pedimos es mayor seguridad. No se ve la Policía, no se ve nadie. La verdad que es un desastre”, dijo un vecino a Telenoche y agregó: “‪Estamos pidiendo más patrullaje, porque esto es un desastre”.

‪Otra vecina también habló con el informativo y señaló: “Necesitamos seguridad. Necesitamos libertad para salir a trabajar sin sentir miedo porque pasa una moto cerca nuestro. Necesitamos seguridad por los jóvenes. Tenemos una democracia, pero no libertad para andar por la calle”. Y se dirigió al ministro del Interior, Luis Alberto Heber: “Le digo al ministro Heber, si no tiene funcionarios, si no tiene móviles… en la Seccional 22 nunca hay móviles. Si no tiene que largue a la Policía montada a cuidarnos, y sino que le pida a su par en Defensa que saque soldados a cuidarnos”. ‬