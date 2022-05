El vallado en rutas nacionales que atraviesan las periferias ha sido una estrategia tomada en algunas ciudades para evitar que las personas que allí viven intercepten a los vehículos con fines delictivos, para evitar suicidios y para que no se vea la marginalidad que allí habita. Tal es el caso de Río de Janeiro, que en épocas de organización del mundial de 2014, valló sus principales rutas de acceso, donde las favelas forjan históricamente el paisaje urbano.

En la tarde del domingo, en los accesos a Montevideo, personas dispusieron troncos de árboles para trancar el tránsito y así poder robar a las personas que iban en los autos. Esto provocó un accidente múltiple, que involucró a cinco vehículos.

A partir de este hecho, Luis Alberto Heber, ministro del Interior, dijo en rueda de prensa que se “evalúa” vallar en la zona de los accesos “para evitar robos”. “Estamos pensando en tener una especie de vallado en esa zona de modo tal que no puedan tirar un tronco”, dijo Heber.

El ministro indicó que, “lamentablemente, es un lugar donde tenemos que tener una presencia [policial] permanente” y “en lo posible tener vallados para que no se puedan arrojar cosas que generen accidente y, por lo tanto, el robo”.

Respecto de la operativa para colocar el vallado, Heber comentó que es una posibilidad que lo vaya a coordinar con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Indicó que aún no lo habló con José Luis Falero, titular de esa cartera.

Para Heber, la idea es analizar cómo se puede “bloquear esa zona”, porque los ataques son “siempre en el mismo lugar”. “En dos o tres puntos en los accesos”, delimitó. El ministro dijo que esto “ha generado problemas de todo tipo que nos tiene que preocupar y ocupar”. Por eso, “lo primero es la presencia de [Policía] Caminera, después veremos cómo nos pueden ayudar”, puntualizó.

Por otra parte, también en rueda de prensa, Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, dijo que “el problema en los accesos tiene tantos años como su creación”. “Cuando entramos al ministerio teníamos operativos antiguos que se llamaban ‘piedritas’, así que imagínense desde cuándo vienen”.

“Nosotros tenemos que corregirlo y por eso el ministro le pidió al director de la Policía [Diego Fernández] que ponga presencia policial”, señaló. “Ya hay presencia de la [Policía] Caminera para preservar la integridad de las personas, porque en definitiva ese tipo de hecho lo que termina causando es que salga gente lastimada y no lo podemos permitir”, afirmó.

Aumento de pedreas

Según un informe elaborado por la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero (Anetra), en el primer trimestre de 2022 las pedreas a ómnibus aumentaron 60% en relación con el mismo período del año anterior. El informe plantea que el 100% de las pedreas fueron en rutas nacionales y 64% en los accesos. El 87,5% de las pedreas se dieron en la capital, mientras que 12,5% en el interior del país.

Sobre este informe, González respondió: “Será los números que manejan, nosotros lo que tenemos que hacer es mejorarlos”. “Puede ser ese porcentaje o cualquier otro”, aclaró. “Lo que uno no puede puede decir es ‘no voy a arreglarlo’, hay un problema y hay que solucionarlo”, indicó. Y dijo que, “si en los próximos 15 días no hay ninguna piedra, ¿a alguien le va a parecer importante? No, porque es el trabajo nuestro y hay que hacerlo con humildad y tranquilidad. Y, si hay una crítica, los ciudadanos tienen todo el derecho de hacer una crítica porque nosotros somos los gobernantes”, concluyó.