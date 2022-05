El aumento de los homicidios está en agenda en estos días, luego de que se confirmara un crecimiento de 35% en el primer trimestre de 2022, en comparación con el mismo período del año pasado, sumado a un aumento en abril y a que en los primeros diez días de mayo se hayan registrado 15 casos.

Luis Alberto Heber, ministro del Interior, expresó “mucha preocupación” por el aumento de los homicidios, y dijo que tiene un “plan” que incluye “mayor presencia policial” y coordinación con otros ministerios.

Por otra parte, Santiago González, director de ​Convivencia​ y Seguridad Ciudadana​ del Ministerio del Interior, ​habló con Telemundo y Telenoche en el marco de un operativo de saturación este lunes. En la jornada se llevaron adelante estos procedimientos policiales en Bella Italia y en Peñarol, barrio en el que horas después hubo tres homicidios en un tramo de dos cuadras. Según declaró, estos operativos son preventivos para “garantizar seguridad” a la gente “honesta y trabajadora”.

Sobre los homicidios, planteó que el análisis “debe realizarse por períodos​"​​ y ​​que “n​o se puede estar haciendo un análisis día a día”​.​ Solicitó analizar las cifras en períodos más amplios y que no se reduzcan a un lapso en el que se pudo haber registrado un pico de delitos.

La cartera no está conforme con los números actuales. "​Queremos cambiar esta realidad​", aseguró González sobre el aumento de casos​, porque “ninguno [​de los integrantes del Ministerio del Interior] ​se siente ni a gusto, contento ni alegre, ni nos da lo mismo cuando pasan cosas malas”​, agregó.​

​Para González, “es​​ cierto que el homicidio es uno de los delitos más complicados, pero tenemos que tener una batería de acciones (como los operativos de saturación en los barrios) para prevenir la mayor cantidad de delitos: las rapiñas que llevan a homicidios, los hurtos que pueden terminar en lo mismo u otros delitos”​. A su vez, planteó que es necesario ​“tener una fuerte presencia policial en todos los rincones del país”.

​El director de Convivencia afirmó que ​“el presidente de la República ha dado una señal muy clara de cambiar la realidad en estos 60 meses​"​. ​"​Si tenemos unos malos días en cuanto a homicidios, trabajaremos para cambiarlo. No podemos ocultarlo ni decir que esto no es nuestro y no se puede tapar el sol con un dedo. Es parte de nuestro trabajo cambiarlo y enfrentar la realidad. Si bajan los delitos lo decimos, si se hace un gran operativo antidrogas lo decimos, y si suben los homicidios, como en este pico, también nos hacemos cargo”​, enfatizó​.

​González atribuyó como una causa posible para el aumento de homicidios “el accionar de las brigadas departamentales y de la Dirección Nacional de Drogas, y la inmensa cantidad de incautaciones de drogas que se están haciendo en todo el país”. Según dijo, “cuando se incauta droga hay mucha gente que deja de ganar, y quedan cuentas por cobrarse”.