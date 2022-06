Un hombre de 50 años fue condenado a 15 meses de prisión efectiva por tomar por la fuerza a una mujer en la calle. El caso se viralizó en redes sociales: en el video compartido se observa cómo el hombre la agarra y la lleva del brazo, amenazándola con una navaja hasta que una mujer trans interviene y golpea al hombre hasta liberarla.

El hecho ocurrió hace dos semanas en la zona de Agraciada y Pilar Costa, en Paso Molino. Luego de la agresión, la mujer grabó un video donde se ve al hombre, que luego fue detenido por la Policía.

La mujer resultó lesionada, con contusiones y un corte. Al agresor se le imputó un delito de privación de libertad agravada en reiteración real con un delito de lesiones personales intencionales agravadas. Además, se le imputó un delito de simulación de delito, porque el hombre dijo que las dos mujeres que participaron en los hechos habían tratado de robarle. El caso estuvo a cargo de la Fiscalía de Flagrancia de 16º Turno, con Angelita Romano al frente.

“Me sorprende por detrás, me tapa la boca para que no pueda gritar y me pone una cuchilla en el cuello. Me decía que no gritara y que hiciera como si fuera la pareja de él”, dijo la mujer atacada a Subrayado. Por una cuadra la retuvo, hasta que la otra mujer apareció a rescatarla.

Según su testimonio, “fue algo más que una rapiña”, porque si ese era su fin, le hubiera “robado la mochila llena de cosas”. “Me hizo caminar una cuadra ahorcándome con una cuchilla en el cuello. Me decía que no gritara y que hiciera como si fuera la pareja de él”, afirmó.

Recién sali de la clínica forense de la policía para hacer el registro de la herida que tengo en el cuello. En el informe está que se vieron las cámaras de la zona y que incluso un operador de las mismas vio la situación y dio aviso pero el fiscal no ha dado orden de detención pic.twitter.com/IlG6uxdPub — (@ceciidandrea) May 23, 2022

La mujer atacada denunció en sus redes sociales que otra mujer fue atacada el mismo día por el mismo hombre en la zona, en un hecho de similares características.

Me estoy enterando que el día miércoles 18 de mayo el mismo hombre que me atacó a mi,atacó a otra joven en la zona,mismo modo,le dijo "camina como si fuéramos novios o te mato" A pocos metros donde me paso a mi. Denunció cuando llego a la casa pero quedo en la nada misma pic.twitter.com/X8L5EjbdpB — (@ceciidandrea) May 29, 2022

Según el portal Tu Cara me Suena, del Ministerio del Interior, el hombre tiene antecedentes penales. Uno de ellos fue por un delito similar en 2016, en el que se le imputó un delito de rapiña agravada en reiteración real con un delito de atentado violento al pudor.

Según el Código Penal, se tipifica atentado violento al pudor cuando “aprovechándose de las circunstancias”, el agresor realiza “actos obscenos, diversos de la conjunción carnal” o logra que la persona realice estos actos. Este delito se castiga con la pena del delito de violación disminuida de un tercio a la mitad.

Trabajo La mujer trans que intercedió en los hechos y logró rescatar a la mujer agredida dio entrevistas en las que contó que era trabajadora sexual y que quería conseguir un trabajo para poder dejar de trabajar en la calle, donde la violencia es un problema. En los últimos días, fue contratada por el Casmu para tareas de atención al público.

