Durante una ceremonia llevada a cabo este martes para celebrar el primer aniversario del sector de preegreso de la Unidad 4 Santiago Vázquez, el ex Comcar, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dio una breve oratoria en la que repasó algunas de las obras previstas y sostuvo que “si pudiera tener una topadora tiraría el módulo 10 y 11, así como también la cárcel de Canelones”, por entender que “no son lugares que estén apropiados como para reeducar y reinsertar en la sociedad”.

Poco antes de este comentario, Heber inició su discurso hablando de “no dejar a nadie por perdido”, lo que entendió que es “un buen concepto que hemos acuñado hace ya un tiempo, no dar a ningún uruguayo por perdido”. “A mí no me gusta poner piedras fundamentales porque en el país hay muchas piedras fundamentales y pocas realizaciones, me gusta inaugurar y me gusta festejar el primer aniversario como hoy”, continuó, y anunció que desde el ministerio están “abocados a muchas cosas” en el ex Comcar.

Heber recordó que “se está recuperando el módulo 1, que fue vandalizado”, y adelantó que “antes de fin de año” se inaugurarán las remodelaciones. “Esto para nosotros es muy importante, porque hay hacinamiento y el hacinamiento lo tenemos que resolver rápidamente con la construcción”, sostuvo; la construcción, a su vez, “genera dignidad”, aseguró.

“Se está trabajando en el módulo 2 y ya se trabajó en el 3, y se va a arreglar el 4, [en el] que lamentablemente tuvimos el incidente del incendio”, acotó. Sostuvo que “para mejorar” hay que “construir cosas nuevas”, porque es “el camino hacia la evolución de una persona que está recuperándose”, para lo que se debe contar con “apoyo psicológico, humano, educativo [y] laboral”.

Asimismo, Heber llamó a pensar en que las personas privadas de libertad “acá no vienen a un castigo, estas penas buscan reinsertarlos en la sociedad y que de alguna manera puedan hacerse paso sin que tengan que reincidir en un delito”.