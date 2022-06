Javier Donnangelo, director del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, definió en la diaria a las muertes dudosas como las "situaciones en las que la Policía concurre a un lugar donde hay un cuerpo y esa escena no presenta alteraciones importantes. No hay señas anormales de ninguna índole, pero, al mismo tiempo, tampoco hay testigos. O sea que inicialmente subsiste un leve margen de incertidumbre respecto a qué pudo causar esa muerte. Esas dudas normalmente se van despejando en el correr de los días, en la medida en que se van realizando algunas indagatorias: se cita a declarar a algún familiar, algún vecino. O el cuerpo es periciado por técnicos del Poder Judicial, del Instituto Técnico Forense, que lo examinan y determinan si se trató de una muerte por causas naturales o externas". "En la medida en que esas informaciones adicionales van llegando, el título inicial de 'muerte dudosa' se va ajustando y puede cambiar a otra tipificación, que puede ser de homicidio, suicidio o muerte natural", explicó. Según Donnangelo, “conforme la situación siga volviendo a la normalidad, deberían volver al nivel prepandemia”, cuestión que hasta ahora no se traduce en las cifras oficiales.