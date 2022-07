El subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, declaró el lunes ante el fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos de 3er turno, Gilberto Rodríguez, en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de publicidad durante la gestión de Germán Cardoso en el Ministerio de Turismo.

Durante su comparecencia, Monzeglio dijo al fiscal Rodríguez que la subsecretaría no participó en nada referente a evaluación o contratación de publicidad del ministerio, por lo que se deslindó de responsabilidad en la causa.

Según señalaron a la diaria desde la Fiscalía, este lunes estaba convocado Óscar Iroldi, asesor de Monzeglio que integró el “comité de marketing”, creado en el ministerio ante los cuestionamientos al proceso de compras realizados por el ex director nacional de Turismo Martín Pérez Banchero, pero por problemas de agenda no concurrió. En sus declaraciones ante la comisión parlamentaria que investigó el tema, Iroldi dijo no haber participado en procesos de contratación de publicidad.

La investigación penal continuará esta semana con varias declaraciones; este martes será el turno de Daniel Reta, quien fue adscripto del exministro Cardoso. Reta fue señalado por el director de la agencia Young & Rubicam, contratada por el ministerio para evaluar la ejecución de las campañas publicitarias y asesorar en compras de publicidad, como uno de los asesores de Cardoso que pidieron la contratación de Kirma, por 280.000 dólares. Si bien Reta dijo ante la comisión parlamentaria que no conocía la firma, luego se supo que fue él quien la inscribió en el Registro Único de Proveedores del Estado.

También declarará Gonzalo Pradeiro, director de Wavemaker, la agencia de medios que participó en los intercambios con el Ministerio de Turismo ante la propuesta de la contratación de Kirma.

El miércoles comparecerá ante el fiscal Elbio Rodríguez, el “colaborador honorario” de Cardoso, quien reconoció haberle presentado a la empresa de Estonia a Young & Rubicam, pero asegura que la agencia participó en todo el proceso de contratación. En su comparecencia ante la comisión legislativa, Rodríguez dijo que conocía a Kirma por una relación comercial que tuvo desde una empresa que tiene en Paraguay, y tenía la intención de que la firma con sede en Estonia se convirtiera en un proveedor digital de la agencia y pudiera dar servicio a otros organismos del Estado.

Luego de la polémica por la contratación de Kirma y la salida de Cardoso del ministerio, su sucesor, Tabaré Viera, informó que la empresa se retiró del negocio y no gestionó el pago, porque “no quieren estar en el lío”.