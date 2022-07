El martes, el Ministerio del Interior (MI) presentó las cifras de delitos y homicidios del primer semestre de este año. En comparación con el período enero-junio de 2021, el aumento es de 39% en los homicidios. En estos primeros seis meses de 2022, hubo 188 homicidios, mientras que el año pasado la cifra fue de 135; en 2020, a su vez, fue de 179 y de 173 en 2019.

El titular de la cartera, Luis Alberto Heber, dijo al presentar los números que si bien en este tipo de delitos hubo “una suba importante”, esta “no es récord”, puesto que “en 2018 había cifras mayores a estas”. Asimismo, Heber planteó que los homicidios “son muy difíciles de prever”.

Gustavo Leal, que se desempeñó como director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del MI durante el último gobierno del Frente Amplio (FA) -cuando Eduardo Bonomi estaba al frente de la cartera- manifestó en una entrevista con Informativo Sarandí sentir “preocupación y asombro” por las declaraciones del ministro.

“Hace 40 días [Heber] fue hasta la Torre Ejecutiva acompañado de todos los medios de prensa para presentar un plan para reducir los homicidios y [el martes] anunció que habían aumentado 39%”, analizó Leal. “Ese es el resultado de su plan”, sentenció.

Para el exjerarca, “si uno es ministro del Interior y está a cargo del gobierno y asegura que tiene un plan para reducir los homicidios, lo anuncia con bombos y platillos, se lo presenta al presidente de la República, y el resultado es que hay un aumento de 39% de los homicidios”, se pueden inferir dos cosas: “Primero, es que el plan fracasó; segundo, dudo que haya existido un verdadero plan”.

Leal también se refirió al argumento de Heber de que los homicidios son difíciles de prevenir, y se preguntó: “Si presentó un plan para reducir los homicidios pero dice que los homicidios no se pueden prevenir, ¿qué era el plan que presentó?”. Para Leal, el gobierno “se tiene que hacer cargo, no puede seguir echándoles la culpa a otros”, y en particular el ministro “no puede vender humo así”.

“Si no se pueden prevenir los homicidios, no entiendo cuál es la formulación de una política de seguridad, y no entiendo cuál es el motivo por el cual este ministro levantó la mano muchos años para interpelar a los ministros del FA cuando subían los homicidios”, añadió, y llamó a “recordar y escuchar las cosas que decía Heber en el Parlamento cuando había aumento de homicidios: si él ahora dice que no se pueden prevenir, mintió durante 15 años interpelando a ministros”.

Asimismo, el sociólogo se refirió a la comparación que hizo Heber con los números de 2019, por entender que 2020 y 2021 habían sido años especiales debido a la pandemia de covid-19. Según Leal, Heber “no resiste un solo archivo porque cuatro meses atrás, cuando se debatía la ley de urgente consideración [LUC], dijeron que gracias a la LUC y al trabajo policial habían bajado todos los delitos” y que de derogarse los 135 artículos de la ley en el referéndum “la situación iba a ser incontenible”. “Hace tres meses y medio la LUC quedó firme, ¿cuáles son los resultados hoy? Estos”, sentenció.

Para mejorar la situación, “tenemos que partir del sinceramiento, y el ministro lo que está haciendo es tapar el sol con un dedo”, continuó, en referencia directa a las declaraciones de Heber de que 50% de estos delitos se dieron por “conflicto entre grupos criminales, tráfico de drogas o ajuste de cuentas”.

“El sistema de información que tiene el MI es unificado, todas las denuncias que ingresan lo hacen por el mismo lado; ese sistema tiene un espejo en fiscalía, quiere decir que cuando ingresa una denuncia en la seccional, automáticamente en la fiscalía aparece esa denuncia en un sistema espejo. El observatorio [de criminalidad del MI] lo que hace es tomar la información de ese sistema y consulta cuántas rapiñas, cuántos homicidios y cuántos hurtos hubo”, explicó Leal, y sostuvo que estos informes “dicen que 34% de los homicidios son por ajustes de cuentas, no 50%”.

“Pero el ministro, como presentó un plan que es humo, argumenta ahora, en esta línea de verborragia sin contenido, que el asunto es que los narcotraficantes se están peleando por territorio y ese es el origen del aumento”, criticó Leal; a su vez, cuestionó que lo diga “el ministro del Interior de una manera suelta de cuerpo, como si no tuviera nada que ver el MI con el conflicto por territorios cuando operan bandas criminales”.

“Estamos en 2022, Bonomi no está, el FA ya no gobierna, faltan 972 días para que termine este gobierno, y este gobierno se tiene que hacer cargo de una vez de que está gobernando”, sentenció Leal.