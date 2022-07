El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6° Turno revocó la decisión judicial de suspender la vacunación contra la covid-19 en niños menores de 13 años. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, informó que se comunicará a la brevedad la reanudación de la campaña de vacunación.

26.07.19 Nos acaban de notificar que el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6o. Turno revocó la sentencia referida a la Vacunación Infantil. Se comunicará a la brevedad la reanudación de la Campaña en niños de 5 a 13 años. @JoseSatdjian @AlvaroDelgadoUy @LuisLacallePou — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) July 26, 2022

Dos semanas atrás el Ministerio de Salud Pública y Presidencia de la República apelaron la decisión del juez Alejandro Recarey que, a partir de un recurso de amparo presentado por el abogado Maximiliano Dentone, condenó al Estado a suspender la inoculación

En su apelación, el Poder Ejecutivo informó sobre “todos los vicios formales que hubo dentro del proceso, la recusación al juez, y después sobre el fondo del asunto, que no tiene sentido de ser la demanda que presentaron”, dijeron fuentes del MSP a la diaria en esa oportunidad. Entre otros argumentos, el gobierno planteó que el abogado que presentó la acción de amparo no tiene la representatividad necesaria, que se vencieron los plazos para hacerlo, y que no puede prohibirse una acción que es voluntaria y no obligatoria como la vacunación.

“Un gran alivio”

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, habló sobre el fallo del tribunal en una rueda de prensa y dijo que es “un gran alivio”. “Habíamos dicho que el fallo del amparo era un disparate y que ponía en riesgo la vacunación voluntaria de los menores, que venía siendo de un grado de adhesión bien importante, un elemento para nosotros clave en la protección de la salud ante el coronavirus”, expresó.

Señaló que el Poder Ejecutivo no compartió en ningún momento el fallo del juez de feria que habilitó la suspensión de la vacunación en menores, “sin el mínimo rigor científico”, y por eso fueron “tan críticos”.

Según dijo, el fallo del Tribunal de Apelaciones está “muy bien fundamentado” y, a partir de ahora, se coordinará con el MSP para “en breve” retomar el sistema de vacunación, que estima será durante esta semana. “Reitero que para todas las edades es un tema voluntario, por eso entendíamos que era una aberración [el fallo], un disparate que atentaba con la salud”, expresó.

Consultado sobre la posición del tribunal frente a la confidencialidad de los contratos, Delgado manifestó que el fallo es muy reciente, pero por lo que vio el tribunal le “dio la razón en casi todos los argumentos de la apelación que hicieron la [división] jurídica del MSP y Presidencia”.