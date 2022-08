El exministro de Turismo Germán Cardoso compareció este miércoles ante la Fiscalía, en la causa que investiga irregularidades en las compras de publicidad durante su gestión.

Durante la audiencia, Cardoso negó cualquier vínculo con Kirma Services, la empresa de origen estonio que fue contactada por su “asesor honorario” Elbio Rodríguez para buscar ser contratada por 280.000 dólares, según informaron a la diaria fuentes que participaron en la audiencia.

El exministro dijo que Rodríguez estuvo sólo unos meses actuando en el ministerio y que nunca le comentó que hubiera presentado a Kirma Services ante la agencia Young & Rubicam, a la que la cartera contrató para evaluar la ejecución de las campañas publicitarias y asesorar en compras de publicidad.

Al salir de la audiencia, Cardoso dijo que quedó “probado” que durante su gestión no se cometió ningún delito y sostuvo que el mecanismo de compra directa que utilizó mientras estuvo al frente del ministerio fue el mismo que utilizaron las administraciones anteriores. El diputado colorado aseguró que decidió ir a declarar y no ampararse en los fueros parlamentarios porque era “lo lógico” y “lo justo”. Además, señaló que no tiene “nada que ocultar”.

Las líneas pendientes de investigación

Tras la declaración de Cardoso, el fiscal Rodríguez conversó con las partes para explicar cómo continuará la causa. Rodríguez señaló que el próximo paso será analizar la participación del ministro en los hechos y si hay mérito o no para pedir su imputación.

Este miércoles el abogado de Cardoso Jorge Barrera presentó un escrito pidiendo el archivo de la causa, al considerar que de los hechos investigados y de la evidencia reunida no surge ningún delito que amerite la investigación del exministro.

Barrera dijo en rueda de prensa a la salida de la Fiscalía que “si existieran” algunas diligencias a realizar “no son referentes a Cardoso” y subrayó que en lo que refiere al exministro entiende que la etapa de investigación preliminar concluyó. En ese sentido, señaló que quien es investigado y sometido a un proceso durante un tiempo, “tiene derecho” a que exista una resolución sobre su situación.

Dilucidado la imputación o el archivo de la investigación sobre Cardoso, el fiscal dirigirá la investigación hacia eventuales responsabilidades penales en el proceso de contratación de Kirma Services, particularmente el rol jugado por Elbio Rodríguez para que Kirma fuera contratada.

Las fuentes informaron que el Ministerio del Interior presentó un informe, que ya fue integrado a la carpeta de investigación, que revela que todas las direcciones de correo que fueron utilizadas en el proceso de negociación de la contratación de Kirma Services por parte del Ministerio de Turismo, a través de la agencia, se encuentran inactivas.

Otro punto sobre el que el fiscal quiere indagar es la actuación del abogado Daniel Reta, quien intentó deslindar su responsabilidad diciendo que firmaba sin mirar los expedientes que le llegaban y que no tenía la instrucción adecuada para conocer el alcance de lo que firmaba.

Sobre su participación en la contratación de Kirma, Reta dijo que le envió la propuesta de Kirma a Young & Rubicam para que evaluara su contratación a pedido de Elbio Rodríguez, que ya no trabajaba en el Ministerio. Al ser consultado sobre las razones por las que accedió a cumplir con una orden de alguien externo dijo que se trataba de “un mecanismo de trabajo”.

Rodríguez, que dice haber contratado a Kirma en 2020 para una empresa de juegos online, planteó que no informó al ministro que iba a presentar a Kirma ante la agencia “para no comprometerlo” y planteó que su intención era iniciar un vínculo comercial con Young and Rubicame para extender la contratación de la empresa estonia a otros organismos.

Gonzalo Pradeiro director de Wavemaker –agencia asociada a Young & Rubicam– y quien recibió la propuesta de Kirma que envió Reta a pedido de Elbio Rodríguez dijo que Kirma Services solo se comunicaba con la agencia a través de Elbio Rodríguez, algo bastante inusual en el medio. En el mismo sentido declaró el director de Young and Rubicam, Álvaro Moré.

Otra línea de investigación es la participación de Reta en las renovaciones trimestrales de espacios publicitarios contratados por el Ministerio de Turismo con la empresa Netcom. La agencia dijo que no participó en la contratación inicial, pero sí presentó informes de evaluación sobre las renovaciones trimestrales aprobadas por Reta, en las que habría facturas que no fueron cobradas.