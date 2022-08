El jueves 18 Sebastián Marset, un narcotraficante uruguayo sobre el que pesa una requisitoria internacional, envió videos a Canal 4, con lentes de sol y un tapabocas, en los que negaba las acusaciones de tráfico internacional de cocaína y lavado de dinero, además de pedir que se lo deje de mencionar en los medios. La Justicia de Paraguay, país en el que Marset basó la mayor parte de sus operaciones, pidió información sobre los videos y las fotos de su pasaporte, enviados desde un celular con característica de Sudáfrica.

Este lunes, el fiscal de Asuntos Internacionales de Paraguay, Manuel Doldán, dijo en diálogo con Nada que perder de M24, que se pusieron en contacto “con las autoridades paraguayas en Sudáfrica” a través de los “conductos diplomáticos” para solicitar información “vinculada a los nombres que sabemos que Sebastian Marset está utilizando para ver si de repente alguno de ellos tuvo algún tipo de movimiento migratorio o alguna información local en Sudáfrica”.

“Todavía no tenemos recepción de ninguna información, solamente nos dijeron que ya están haciendo las averiguaciones pertinentes”. En primera instancia, explicó el magistrado paraguayo, no hay “registros en Sudáfrica” del nombre Sebastian Marset Cabrera. Según Doldán, están “abocados a las averiguaciones” para “por lo menos” tener “una certeza negativa de su presencia en ese lugar”. De acuerdo al fiscal, existe la posibilidad “de que se haya utilizado una VPN para desviar la ruta IP” y que en realidad Marset no esté en Sudáfrica.

Consultado por su opinión respecto del accionar de las autoridades uruguayas, Doldán entendió que “le cuesta” emitir opinión, particularmente cuando el gobierno paraguayo “también le habría otorgado una cédula falsa”. Aunque, precisó, no se sabe “si es un documento original con contenido falso o si es un documento falso en sí”, y en Uruguay esta entrega “fue un poco más oficial”.

El fiscal explicó, además, que en su país el centro de la cuestión está más vinculado “al hecho del narcotráfico y el lavado de dinero en particular”, y que si bien hay repercusiones a nivel político, más en el entendido de que están “en puertas de unas elecciones generales”, se abstenía de emitir opinión.

El asesinato del fiscal Pecci

Marset es acusado, además, [de ordenar el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, en Colombia]https://ladiaria.com.uy/justicia/articulo/2022/8/el-uruguayo-sebastian-marset-fue-acusado-de-ordenar-el-asesinato-del-fiscal-paraguayo-marcelo-pecci/). El viernes, la fiscalía general colombiana acusó formalmente a Francisco Correa Galeano como otro de los autores intelectuales del crimen.

Doldán participó de la audiencia vía Zoom, y contó que lo que se hizo fue “la audiencia de ventilación de cargos en donde se pone en conocimiento del propio acusado todos los elementos que se tiene en su contra”, y a partir de ese momento “se llama a una audiencia de producción de pruebas, que estaba prevista para el 19 de setiembre de este año”.