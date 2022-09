El caso de Alejandro Astesiano, exjefe de la custodia presidencial de Luis Lacalle Pou, derivó en consecuencias institucionales dentro del Ministerio del Interior (MI).

Este miércoles, la diaria informó que Astesiano ya estuvo preso en 2013. Antes de este procesamiento, había sido procesado sin prisión, en 2002, por un delito de estafa y de libramiento de cheques sin fondo.

A partir de que esta información se hizo pública, el MI anunció una investigación administrativa que se dispuso por orden de Presidencia de la República ante “sospechas” de ocultamiento de información. Desde la cartera indicaron que “sorpresivamente, en la ficha actual consta un antecedente por una causa penal del año 2013”. Por eso, “frente a esta anomalía”, se dispuso una investigación para “establecer quién o quiénes alteraron la información”.

La investigación concluyó este viernes y derivó en que Gonzalo Vázquez, director de Identificación Criminal de la Policía Científica, haya sido sumariado con separación del cargo por “corregir” la información de los antecedentes de Astesiano y no comunicarlo. Según informó Luis Alberto Heber, ministro del Interior, en conferencia de prensa, “Vázquez corrige después de que se le había dado un informe erróneo al presidente y no comunica a sus superiores que aparecían antecedentes que antes no figuraban”. “Esto para nosotros es muy grave y va a determinar un sumario por parte del ministerio con separación del cargo para el director”, afirmó.

El 7 de setiembre de 2021, Informativo Sarandí comunicó la existencia de decenas de indagatorias. También lo hizo la diaria ese día. Además, el 7 de setiembre la diaria contaba con la información de que, además, Astesiano tenía antecedentes penales. Por este motivo, Presidencia fue consultada por este medio sobre la existencia de antecedentes penales –se le aportó el dato sobre las fechas– y sobre si se había tomado en cuenta su legajo –que tiene decenas de indagatorias policiales– a la hora de que Astesiano asumiera el cargo. Desde el ente respondieron que “no les constaba esta información”.

En un informe redactado por el subdirector de la Policía Científica Roberto Paz Barboza que fue citado por El País se explica que el antecedente de 2013 de Astesiano no figuraba hasta el 8 de setiembre de 2021 y que después de esa fecha “quedó visible”. Este hecho fue el día después de que fue informado por Sarandí y por este medio. Desde la diaria se consultó específicamente a Presidencia sobre la existencia de antecedentes penales. En el informe de Paz Barboza, de hecho, se plantea que “realizó esta acción luego de enterarse de noticias de medios de prensa que afirmaban que esta persona poseía antecedentes, por lo cual cotejó su legajo, observó que el número de cédula no estaba registrado y procedió a completar la información para mantener los datos actualizados”.

Sin embargo, el MI resolvió un sumario con separación del cargo para el director de Identificación Criminal porque “no comunicó esta acción a sus superiores”. En el informe se señala que Vázquez “no dimensionó las repercusiones que podría acarrear tal acción” y que “no enteró a superiores de la acción realizada por ser un procedimiento de rutina cuando se constata que los legajos no están actualizados”.

Por otra parte, se señala que la ficha del Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) de Astesiano no registró movimientos en enero de 2014, en setiembre y en diciembre de 2015, así como tampoco hasta setiembre de 2021.

Se interpreta que “si se desasoció el número de cédula” y por eso no aparecía este dato en el SGSP, “esto ocurrió en los movimientos de 2015”. También puede haber pasado que la cédula nunca haya estado cargada. Si es que hubo un usuario que desasoció el número de cédula de Astesiano, no se pudo establecer, ya que sólo se puede establecer quién ingresó a la ficha del SGSP. Se informa que quien tenía permiso para realizar la modificación niega haberlo hecho y que resta consultar a un comisario mayor que “tenía un cargo de jerarquía en ese entonces”.

Sobre el antecedente penal que tiene de 2002 y no figura en el sistema no se dice nada.