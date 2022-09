Entre los dos incendios provocados el martes en la Unidad 13 Las Rosas, la cárcel de Maldonado, 11 personas resultaron internadas; tres de ellas, víctimas del primer incendio, fueron derivadas al Centro Nacional de Quemados (Cenaque), y otras permanecen internadas en distintos centros de salud en Maldonado. Quien inició el primer fuego estaba más cerca de la puerta cuando los policías abrieron la celda, por lo que fue el primero en salir y fue dado de alta en el día porque sus lesiones no eran de entidad.

Este viernes, luego de comparecer ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, confirmó la muerte de uno de ellos, “un hombre joven”, algo que llama “a profunda reflexión”.

“La cárcel de Maldonado tiene mucho hacinamiento”, indicó Petit, y contó que va “habitualmente a la cárcel de Las Rosas”, al menos “una vez por mes”, y han tenido “mesas de diálogo con los jueces y las autoridades” sobre la situación de una unidad “de mucha complejidad”.

“Es una cárcel muy grande, que tiene 1.100 personas, que no se ve en el departamento, que no es conocida, no está en la agenda”, continuó, y recordó que “en su momento fue una cárcel referente en el área educativa”, pero luego “el hacinamiento y la superpoblación dejaron eso en cuestión y lo han complicado muchísimo”; se trata de una cárcel, señaló Petit, en la que “el personal está muy estresado porque tiene más población de la que puede cubrir”.

Las Rosas, sostuvo, “es un reflejo del sistema y una invitación a pensar en un sistema diferente”. Sobre los otros dos internados en el Cenaque, entendió que “las quemaduras siempre son difíciles de evaluar”, por lo que “hay que ser cuidadoso con los pronósticos”.

Propuestas de cara a la Rendición de Cuentas

Sobre lo que sucedió en la comisión, Petit explicó que realizaron “una presentación referida a los ejes de prioridad en la ley de Rendición de Cuentas y las normas a futuro para que el sistema penitenciario pueda crecer y desarrollarse como un mecanismo de rehabilitación”.

En ese sentido, adelantó que desde su oficina se presentó “la propuesta de un artículo” para crear un “dispositivo” con “costo cero”, coordinado por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), en el que participen todos los “organismos que vuelcan recursos” en el sistema penitenciario y se lleven a cabo “dos reuniones anuales” en las que “se pueda ver cuales son las prioridades y ver el balance que se hace”.

Para Petit es necesario que Uruguay posea “un organismo que tenga en la rehabilitación su mandato central, porque el Ministerio del Interior es de hecho un ministerio de seguridad pública donde el sistema penitenciario es una actividad que no es el meollo central por lo cual lo valora la opinión pública”, y esta instancia existiría “en la medida en que no existe un organismo de ese tipo todavía, por más que se ha discutido y se ha planteado por distintas bancadas la pertinencia de contar con un Ministerio de Justicia”.