La jueza en lo penal de 36° turno, Marcela Vargas, convocó a audiencia a los asesores de Gustavo Penadés, Graciela del Vecchio y Horacio Tejera, según informaron a la diaria fuentes allegadas a la investigación.

Del Vecchio declaró en calidad de testigo ante la fiscal especializada en Delitos Sexuales de 5° turno, Alicia Ghione; es investigada por haber utilizado el sistema de información de la Corte Electoral para realizar algunas averiguaciones vinculadas a las víctimas en la causa por la que fue imputado el exsenador.

En tanto Tejera fue objeto de escuchas telefónicas por parte de la Fiscalía en las que se constató su participación en esas averiguaciones, incluyendo la llamada a De Vecchio para pedirle información. Concretamente, Tejera le dio el nombre de una persona de 22 años para conocer sus datos personales y los de su madre, según las conversaciones que fueron realizadas el 26 de mayo y publicadas hace diez días por El Observador.

En esa conversación, Del Vecchio, que es objeto de una investigación administrativa en la Corte Electoral, le informó a Tejera que una persona vio que había ingresado al sistema pero dijo que no tendría repercusiones: “Tranquila, me dice, viste que si es para Gustavo sabés que no va a abrir la boca”.

En otro orden, el abogado Ignacio Durán renunció a la representación del exdirector del Comcar Carlos Tarocco, quien fue imputado por la Justicia por realizar una investigación paralela sobre las víctimas del caso Penadés, que incluyó la elaboración de un flujograma que culminó en el celular de Penadés.

Según supo la diaria, Tarocco, que cumple prisión preventiva en la cárcel de Cañitas, planteó sus discrepancias con la estrategia asumida por Durán, por lo que desde su entorno definieron cambiar de abogado.

Tarocco enfrenta un proceso por un delito continuado de cohecho calificado en reiteración real con reiterados delitos de revelación de secreto.