Sobre las 16.30 los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara llegaron al juzgado de la calle Juan Carlos Gómez, acompañados de su abogado Juan Manuel González, para participar en la audiencia de formalización contra el militar retirado Marcelo Acuña, el gerente de Vertical Skies que pidió al exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano elaborar fichas con información personal de los senadores para buscar inhibirlos como denunciantes en la causa que investigaba el acuerdo entre el gobierno y la empresa belga Katoen Natie.

Acuña llegó al juzgado acompañado de su abogado, Miguel Fossatti, sin realizar declaraciones a la prensa. En la audiencia, las partes discutieron la pertinencia del pedido de la fiscal de Flagrancia, Sabrina Flores, quien pidió la formalización de Acuña por un delito de cohecho en grado de tentativa, con fijación de domicilio, prohibición de salir del país sin autorización y retención de documentos de viaje, como medidas cautelares por 180 días.

La decisión estuvo en manos del juez penal Marcelo Malvar, que está subrogando a la jueza penal de 44° turno, dado que la titular se excusó de participar en el caso. Malvar definió imputar al gerente de Vertical Skies por cohecho y dispuso fijación de domicilio y cierre de fronteras como medida cautelar.

La investigación judicial se inició a raíz de una conversación por Whatsapp entre Acuña y Astesiano, divulgada por la diaria, en la que Acuña le pedía “todo lo personal” de los senadores. “Los quieren atar para que retiren la denuncia”, le explicó.

Entre el 11 de marzo y el 4 de abril Acuña reclamó unas 14 veces a Astesiano que le brindara la información que le pedía y ofreció dinero al exjefe de seguridad presidencial a cambio de la información. “Decime por favor que tenés lo mío, no me la marees, si no lo tenés decime porque veo de buscar la información por otro lado, puede salir algo ahí, una moneda eh...”, le escribió Acuña a Astesiano.

El juez aceptó el pedido de fiscalía de imputar por un delito de cohecho a Acuña, previsto en el artículo 158 del Código Penal, que se configura cuando un funcionario público recibe o acepta una promesa de recibir dinero u otro provecho por sí mismo o por otro, para sí o para otro, para retardar u omitir un acto relativo a su cargo o por ejecutar un acto contrario a los deberes del mismo.

A la salida de la audiencia, la fiscal Flores dijo que a partir de ahora la fiscalía analizará en función de la evidencia que reúne cómo continúa el caso, si va a proceso abreviado o a juicio. La fiscal explicó que pidió al juez Malvar fijación de domicilio por 180 días, porque Acuña “se ha presentado en todas las instancias y ha estado a disposición de Fiscalía cada vez que se lo ha solicitado”.

Consultada sobre si llamaría a Jorge Panizza, el CEO de Vertical Skies, para avanzar en la causa Flores respondió que por ahora cuentan con la declaración que él dio como testigo en diciembre, pero advirtió que hay “pericias de celulares, muchas declaraciones testimoniales e informes de inteligencia” para avanzar en la causa.

Flores dijo que la fiscalía no descarta “poder llegar a los nombres de las personas” que realizaron el pedido y agregó que “sin duda hay más implicados” en la causa.

Por su parte, el abogado de Acuña, Miguel Fossatti, dijo en rueda de prensa que se está “lejísimos” de alcanzar un acuerdo y señaló que si bien se aceptó la formalización del proceso contra Acuña, discrepa con que Astesiano sea funcionario público, un elemento imprescindible para tipificar cohecho.

“Es necesario que se prosiga con la investigación. Acuña es inocente y es importante no sólo por él, sino por los valores republicanos y por el hecho de que los senadores se han visto afectados en sus funciones”, agregó.

Consultado sobre la responsabilidad de su cliente al pedir las fichas de los senadores, Flores respondió: “Nunca negamos que eso haya sucedido, él colaboró con la investigación e incluso dio nombres”, sostuvo en referencia al militar retirado Mario Fraud, que fue mencionado por Acuña ante fiscalía como la persona que le hizo el pedido, algo que es negado por Fraud”.