La Justicia convocó al militar retirado y exgerente general de Vertical Skies Marcelo Acuña a la audiencia de formalización, luego de que la fiscal de Flagrancia de 12° turno, Sabrina Flores, pidiera la imputación de Acuña por un delito de cohecho, en la causa que investiga el espionaje contra los senadores del Frente Amplio Charles Carrera y Mario Bergara, según informaron a la diaria fuentes judiciales.

La audiencia fue convocada para el viernes 6 de octubre a las 14.30 en el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez. Si bien la convocatoria fue realizada por el subrogante, Marcelo Vargas, la jueza de garantías en la causa será Diovanet Olivera, a cargo de la sede penal de 44° turno.

Flores pidió la imputación de Acuña por el delito de cohecho calificado en calidad de coautor, en el marco de lo establecido por el artículo 158 del Código Penal, que prevé penas de entre 12 meses de prisión y seis años de penitenciaría para “el funcionario público que, por retardar u omitir un acto relativo a su cargo o por ejecutar un acto contrario a los deberes del mismo, recibe por sí mismo o por otro, para sí o para otro, dinero u otro provecho, o acepta su promesa”.

Uno de los puntos del debate de la audiencia será la calidad de funcionario público de Astesiano y su aceptación de la propuesta, que son parte de las condiciones para que se configure el delito que se le imputa a Acuña en calidad de coautor.

En el pedido de formalización del proceso contra Acuña, Flores planteó que el vínculo entre Acuña y Alejandro Astesiano se gestó durante la campaña electoral de 2019, cuando Acuña trabajaba en la seguridad del senador Juan Sartori y coordinaba las actividades partidarias con el exjefe de seguridad presidencial.

El 11 de marzo de 2022 Acuña le pidió a Astesiano que consiguiera información de índole personal sobre los senadores Carrera y Bergara, que son denunciantes en la causa que investiga el acuerdo entre Katoen Natie y el gobierno para, a partir de esa información, tratar de “atarlos” y que desistieran de ese proceso judicial.

Según se desprende de la pericia realizada al celular de Astesiano, al celular de Acuña no se pudo acceder porque desinstaló la aplicación de Whatsapp. Entre el 11 de marzo y el 4 de abril, Acuña insistió a Astesiano 14 veces para que le consiguiera esa información, ofreciéndole dinero a cambio.

“Decime por favor que tenés lo mío, no me la marees, si no lo tenés decime porque veo de buscar la información por otro lado, puede salir algo ahí, una moneda eh...”, le escribió Acuña a Astesiano.

Ante la insistencia de Acuña, el exjefe de seguridad presidencial respondía que lo estaba tratando de conseguir y advirtió algunas dificultades en el proceso: “Hoy creo que me lo traen, pará que yo llamo de nuevo [...] vos sabés que no me mandaron nada, se aprietan estos [...] ayer quedamos en que la mandaban a otro y el otro me la mandaba a mí porque no querían dármela a mí directamente, se apretaron”.

Cuando Astesiano declaró ante la Fiscalía sobre este asunto, admitió el pedido realizado por Acuña, pero hizo hincapié en que nunca buscó ni concretó la entrega del material solicitado por el militar retirado.

“Nos pidieron investigar si Carrera y Bergara recibían coimas de Montecon”, expresó Acuña en sus declaraciones ante la Fiscalía, en las que señaló al militar Mario Fraud, gerente del Grupo Sur Seguridad, como la persona que le hizo el pedido, sin informarle quién estaba detrás de él.

“Fraud me dijo que querían las fichas de Bergara y Carrera [...] y como conocía a Astesiano le insistí para conseguir esa información, porque hablábamos bastante. Pero nunca supe para quién era esa información. Yo le pregunté a Fraud varias veces para quién era la información y nunca me lo dijo. No sé si era para un político o para una empresa. No tendría problema en decirlo. No lo podría afirmar, pero con alguien seguro que tenía vínculos”, declaró Acuña en la Fiscalía.

Por su parte, Fraud negó cualquier vínculo con el pedido de la elaboración de fichas, pero reconoció conocer al exgerente general en Uruguay de Vertical Skies, Marcelo Acuña, de quien fue compañero de generación en el Ejército. Acuña intentó aportar un audio a la investigación en el que consultaba a Fraud sobre el origen del pedido, pero la evidencia fue descartada por su mala calidad.

Acuña también es investigado como integrante de la empresa Vertical Skies y el entramado empresarial para ganar licitaciones con el Estado, y por otros dos pedidos al exjefe de seguridad presidencial, uno vinculado a los trámites para sacar la libreta de conducir en la Intendencia de San José y por pedirle a Astesiano que revisara las cámaras del Ministerio del Interior, luego de haber tenido un accidente leve en el Centro.