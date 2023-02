El ex gerente general de Vertical Skies en Uruguay, Marcelo Acuña, ofreció dinero al exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano para realizar tareas de seguimiento contra los senadores del Frente Amplio Mario Bergara y Charles Carrera, denunciantes en la causa penal que investiga el acuerdo entre el gobierno y la empresa Katoen Natie para la concesión de la terminal especializada en carga y descarga de contenedores en el Puerto de Montevideo hasta 2081.

En noviembre, la diaria publicó una parte de los chats entre ambos, que revelaron que el 18 de marzo de 2022 Acuña le pidió a Astesiano un informe con “todo lo personal y vinculaciones” de los senadores frenteamplistas. “Los quieren atar para que retiren la denuncia”, le aclaró en referencia a la causa Katoen Natie. “Bien, lujo”, le respondió el ex jefe de seguridad presidencial.

En sucesivas comunicaciones sobre el tema, Acuña le insiste a Astesiano en reunirse personalmente para recibir el material. “Ale, si lo tenés hoy, avisame que paso a la hora que sea, si no estás, dejalo en un sobre o a alguien de confianza, mañana tengo reunión”, le escribió el 22 de marzo.

la diaria accedió a los audios del intercambio, que dan más información y contexto a esos diálogos, en los que Acuña le ofrece dinero en el afán de animarlo a que avance con la elaboración de las fichas.

Los audios revelan que el 14 de marzo, cuatro días antes de enviarle por escrito los nombres de los senadores frenteamplistas, Acuña intentó reunirse personalmente con Astesiano para hacerle el planteo: “Ale, ¿Nos vemos mañana entonces? ¿A qué hora? Decime a qué hora y dónde vas a estar. Son unos minutitos nomás, pero si es medio informal mejor todavía, avisame. Es un pedido beneficioso para los dos, lo charlamos ahí” (audio 450).

“Ale, ¿Cómo estamos? decime por favor que tenés lo mío, no me la marees. Si no lo tenés decime, porque sino veo de buscar la información por otros lados, puede salir algo ahí, una moneda”, le envió el 29 de marzo (audio 278).

“No te la mareo Marcelo es que te aprietan y te dicen 'sí dale', ayer quedamos en que la mandaban otro y el otro me la mandaba a mí porque no querían dármela a mí directamente porque estaban apretados” (audio 286).

“Bueno, buenazo, avisame por favor, porque lo necesito urgente y ahí capaz que sale algo viste”, respondió Acuña (audio 289).

El giro por Western Union

En la primera semana de agosto Astesiano recibió un giro por Western Union de 1.500 dólares desde una cuenta de Vertical Skies. La información obtenida en los audios coincide con lo planteado ante la fiscalía por los militares vinculados a la empresa, tanto el director Ejecutivo, Mario Panizza, como Acuña, quienes dijeron que se trataba de un préstamo que Acuña estaba devolviendo a Astesiano. Mientras Acuña planteó que se trató de un préstamo personal, el audio de Astesiano lo expone como un dinero vinculado a algún negocio con personas relacionadas a la empresa.

“Bo Marcelo, acordate que me están debiendo 1500 dólares que presté la otra vez, te acordás que faltaba que el Nelson no llegaban (...) puse yo 1500 dólares y nunca más me lo devolvieron, le dije al Aldo anteayer, le dije al Aldo porque pensé que se lo habían dado a él por las dudas ¿te acordás?”, envío Astesiano el 22 de julio (audio 748).

La respuesta de Acuña deja entrever las diferencias que tenían entre ellos y la frustración por negocios presuntamente con el Estado que no salían: “Che escuchame ¿cuándo nos juntamos? Yo te la llevo esa, pero vos acordate también de todo lo que nosotros pusimos, vos acordate de eso también, lo que te llevaste de este gurí también, yo entiendo todo, se consiguió la plata para pagar eso y ahora dicen que no, hace no se cuanto que estamos en la vuelta, no logro entender, dijimos que íbamos a ser francos y seguimos con las mismas vueltas y mentiras. Mario [Panizza] está muy mal, yo no sé qué va a pasar, no sé”, respondió (audio 750).

La declaración de Acuña en fiscalía

El 22 de diciembre Acuña declaró ante la fiscal de Flagrancia Gabriela Fossati, a quien dijo que conoció a Alejandro Astesiano porque trabajaba en la seguridad del entonces precandidato a la presidencia, Juan Sartori, y debía coordinar con él la organización de los actos del Partido Nacional.

Durante una declaración voluntaria ante efectivos de Delitos Complejos de la Policía, Acuña señaló al militar retirado Mario Fraud como el responsable de haber pedido la elaboración de las fichas de los senadores y dijo desconocer para quién estaba trabajando Fraud, quien se desempeña como gerente del Grupo Sur Seguridad.

Cuando Fraud declaró ante la fiscalía, negó cualquier vínculo con esas tareas de inteligencia y planteó que conoce al exgerente general en Uruguay de Vertical Skies porque fueron compañeros de generación en el Ejército. Según supo la diaria, Acuña no pudo aportar evidencia a la fiscal Fossati de que el pedido provino de Fraud.

La versión de Acuña -que asegura que el material nunca fue entregado por Astesiano- coincide con las declaraciones del CEO de Vertical Skies, Mario Panizza, en cuanto a que el pedido de tareas de inteligencia contra los senadores del Frente Amplio fue una acción particular de Acuña que no estaría vinculada con la empresa. Acuña centra su defensa en que el material nunca fue entregado, punto que no puede determinarse a partir de la información obtenida en los chats.

Además de la indagatoria por el pedido de elaboración de las fichas de los senadores, la investigación penal ahonda en la transparencia de los procesos licitatorios de la empresa Vertical Skies y un eventual acceso a información calificada por parte de Acuña por intermedio de Astesiano.

En ese sentido, la defensa de Acuña planteó que pedir información sobre las licitaciones -algo que Acuña hizo en reiteradas oportunidades en sus comunicaciones con Astesiano- no está tipificado y advirtió que Vertical Skies ganó algunas pero también perdió otras.

La causa Katoen Natie

La investigación penal sobre el acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie fue iniciada por varios legisladores del Frente Amplio en setiembre de 2021 contra quienes participaron en las negociaciones con la empresa belga para la extensión del contrato, el exministro de Transporte y Obras Públicas Luis Alberto Heber, el subsecretario Juan José Olaizola, el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo.

En marzo de 2022, dos semanas antes de que Acuña pidiera la elaboración de las fichas contra los denunciantes, Carrera y Bergara habían ratificado la ampliación de la denuncia con nuevos elementos para que fueran valorados por la fiscalía.

El 28 de noviembre de 2022 el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 3° turno, Gilberto Rodríguez, definió el archivo de la causa por considerar que no había dolo en la actuación de los negociadores. Este martes la causa fue reabierta por la jueza penal de 42° turno, Dolores Sánchez, en consideración de lo establecido en el artículo 100.3 del Código de Proceso Penal que establece que, en caso de archivo, el denunciante puede pedir el reexamen del caso por un fiscal subrogante.